View this post on Instagram A post shared by Chelo García-Cortés Cadavid (@chelo_garcia_cortes) Chelo García Cortés y Lydia Lozano, vestidas igual. Las colaboradoras de 'Sálvame' se han querido vestir con la misma camiseta diseñada por su compañera Gema López para apoyarla en su nuevo proyecto profesional como diseñadora.

View this post on Instagram A post shared by Miranda (@mirandakerr) Miranda Kerr felicita a su marido. La supermodelo australiana ha querido compartir una tierna imagen felicitando a su marido por su cumpleaños.

Sofía Suescun felicita a Kiko Jiménez. La chica reality ha querido lanzar un tierno mensaje a su novio por su cumpleaños. "Hoy cumple añitos la persona que más sonrisas ha sabido sacarme desde el día que le conocí ❤️‍🔥", ha escrito junto a la imagen.

View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) María Pedraza se lo pasa pipa con sus compañeros de rodaje. Tras su ruptura con Jaime Lorente, la actriz se ha centrado en su trabajo y en hacer planes con sus amigos, Juanjo Almeida y Ález González, los tres se han vuelto inseparables.

View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) David Bisbal celebra su cumpleaños en la mejor compañía. El cantante ha celebrado este 5 de junio sus 42 primaveras y lo ha hecho al lado de su mujer, Rosanna Zanetti con la que es inmensamente feliz.

View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) David Bisbal, de doble celebración A pocas horas de que el cantante cumpla 42 años, David Bisbal ha recordado a través de su cuenta de Instagram que se le acumulan las celebraciones. Y es que ya han pasado 19 primaveras desde que se lanzara al mercado uno de sus mayores éxitos, el disco ‘Corazón latino’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanesa Romero (@vanesa_romero) Vanesa Romero cumple 43 años Otra que está de cumpleaños es Vanesa Romero. La actriz de ‘La que se avecina’ ha querido celebrar un día tan especial compartiendo una fotografía en blanco y negro de su infancia en la que aparece muy sonriente. “Hoy toca celebrar la vida más que nunca. A seguir sonriéndole a la vida. Gracias por todo vuestro cariño os quiero infinito”, apunta la alicantina.

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa, una bailarina de primera La cantante ha compartido una fotografía de cuando era pequeña completamente abierta de piernas durante una de sus clases de ballet. “Muchos años y mucha disciplina, a día de hoy sigo agradecida por tantas sonrisas y lágrimas en el camino del baile”, señala sobre esta tierna instantánea.

Instagram Stories Vicky Martín Berrocal lamenta la muerte de su abuelo A través de sus Stories de Instagram, la diseñadora ha querido despedirse de una persona muy importante en su vida. “Descansa en paz abuelo”, señala sobre un vídeo en el que se puede ver al anciano sentado en una terraza. “Gracias por tanto y tanto… Te recordaré siempre”, añade. Sin duda, un día triste para Vicky, quien no puede ser consolada por su hija, Alba Díaz, ya que esta se encuentra pasando unos días en Ibiza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73) Toñi Moreno, triste por tener que separarse de su hija Hace unos días, la presentadora anunciaba que estaba grabando un nuevo proyecto profesional. Sin embargo, pese a las ganas que tiene de volver a la rutina, la andaluza reconoce que lo está pasando bastante mal por tener que separarse de su hija pequeña, Lola, quien a principios de año cumplía su primer añito. A esto se suma la preocupación por haber tenido que dejarla con unas décimas de fiebre. ¡Ya verás cómo se recupera pronto!

Jennifer Aniston y lo que no se vio de el reencuentro de 'Friends' View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) La actriz está muy emocionada después de haber podido reencontrarse con sus compañeros y por ello ha compartido una serie de fotografías inéditas de ese momento.

Tania Llasera muestra su 'CampTania' View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) La periodista ha compartido una serie de fotografías en las que muestra cómo ha quedado su casa después de la gran reforma que comenzó a realizar durante el confinamiento.

Sandra Barneda y su romántico mensaje a Nagore View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) La presentadora está a punto de comenzar una nueva aventura profesional, pero antes de marcharse ha querido dedicarle un bonito mensaje a su chica.

Tony Spina y Marta Peñate, cinco meses de amor View this post on Instagram A post shared by Marta Peñate Amador (@martapenateamador) La feliz pareja ha decidido compartir una fotografía con la que anuncian que ya llevan cinco meses de relación. Marta no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a su chico, deseando que duren mucho más tiempo.

Paz Padilla se 'ríe' de Carmen Borrego View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) La presentadora ha decidido realizar un nuevo 'challenge' con el que rememora un divertido momento que vivió Carmen Borrego en 'Viva la vida'. ¿Cómo se lo habrá tomado ella?

Carlota Corredera, emocionada con Jorge Javier View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora ha querido agradecerle a su compañero la frase de cariño y apoyo con la que le habló hace unos días. Unas palabras que todavía le siguen emocionando.

Nicole Kidman se emociona por el 20 aniversario de Moulin Rouge View this post on Instagram A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) La actriz ha compartido algunos de los detalles que ha recibido con motivo del aniversario de esta película que le trajo tantos éxitos en el pasado y a la que guarda un gran cariño.

El consejo de Sofía Suescun para este verano La novia de Kiko Jiménez ha reconocido que es muy importante saber dónde se pone "el culo" durante este verano para evitar que acabe con marcas.

David Beckham confiesa el motivo por el que su chica se ríe de ella View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) El deportista ha reconocido que, en Inglaterra, cada vez que sale un rayo del sol se aprovecha para quitarse la camiseta. Una acción que parece que le hace mucha gracia a Victoria Beckham.

Adara Molinero desvela cuándo le pidió Rodri ser su novia Instagram La ex gran hermana ha confesado estar muy emocionada al volver a Ibiza. "Aquí fue donde Rodri me pidió que fuese su novia, aunque ya estaba enamorado antes", ha indicado a través de sus redes sociales.

Makoke y su espectacular posado View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) La colaboradora ha dado la bienvenida al mes de junio compartiendo una espectacular fotografía de ella en la playa, con la que presume de curvas.

Pilar Rubio de cena romántica con Sergio Ramos View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) La colaboradora de 'El Hormiguero' ha disfrutado de una gran cena romántica junto a su chico después de todas las malas noticias profesionales que ha tenido que recibir él tras quedarse fuera de la Selección Española.

Pelayo Díaz disfruta de unos días de descanso View this post on Instagram A post shared by Pelayo Díaz (@pelayodiaz) El estilista ha compartido una serie de fotografías en las que aparece de lo más relajado disfrutando del buen tiempo en un lugar espectacular.

Paz Padilla y su "mejor amigo" View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) La presentadora ha compartido un divertido vídeo en el que aparece junto a Xoan Viqueira y ha confesado que él es su "amigo de verdad".

Kiko Rivera habla sobre su cambio físico View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El hijo de Isabel Pantoja ha confesado que el haber aumentado de peso no ha hecho que se vea afectada su autoestima y ha asegurado que ya está realizando algunos ejercicios para volver a estar en forma.

Amor Romeira y Lola celebran el día de Canarias View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Ambas han decidido celebrar esta fecha tan especial un día después bañándose con la bandera de Canarias.

Jon Kortajarena y su gran cambio físico View this post on Instagram A post shared by Jon Kortajarena (@kortajarenajon) El modelo ha mostrado el entrenamiento intenso que lleva a cabo para conseguir estar en forma. Además, ha compartido una serie de fotografías para enseñar su espectacular cambio.

María Castro habla de la transformación de su ombligo View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz ha reconocido que después de su segundo embarazo no ha conseguido que su ombligo vuelva "a su posición". Sin embargo, parece que no es algo que le preocupe.

Nuria Roca rescata una fotografía de su pasado View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) Nuria Roca ha compartido una fotografía de lo más tierna en la que se le puede ver cuando era más pequeña. Una instantánea que ha conseguido enternecer a todos sus seguidores.

Laura Matamoros anuncia un nuevo proyecto profesional View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) Laura Matamoros ha comunicado una noticia muy importante a través de sus redes sociales. La hija del colaborador de 'Sálvame' tiene entre manos un nuevo proyecto profesional que "tiene que ver con una vuela a la tele", aunque de momento no ha dicho nada más.

