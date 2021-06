Kiko Rivera habla sobre su cambio físico View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El hijo de Isabel Pantoja ha confesado que el haber aumentado de peso no ha hecho que se vea afectada su autoestima y ha asegurado que ya está realizando algunos ejercicios para volver a estar en forma.

Paz Padilla y su "mejor amigo" View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) La presentadora ha compartido un divertido vídeo en el que aparece junto a Xoan Viqueira y ha confesado que él es su "amigo de verdad".

Pelayo Díaz disfruta de unos días de descanso View this post on Instagram A post shared by Pelayo Díaz (@pelayodiaz) El estilista ha compartido una serie de fotografías en las que aparece de lo más relajado disfrutando del buen tiempo en un lugar espectacular.

Pilar Rubio de cena romántica con Sergio Ramos View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) La colaboradora de 'El Hormiguero' ha disfrutado de una gran cena romántica junto a su chico después de todas las malas noticias profesionales que ha tenido que recibir él tras quedarse fuera de la Selección Española.

Makoke y su espectacular posado View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) La colaboradora ha dado la bienvenida al mes de junio compartiendo una espectacular fotografía de ella en la playa, con la que presume de curvas.

