Adara Molinero desvela cuándo le pidió Rodri ser su novia Instagram La ex gran hermana ha confesado estar muy emocionada al volver a Ibiza. "Aquí fue donde Rodri me pidió que fuese su novia, aunque ya estaba enamorado antes", ha indicado a través de sus redes sociales.

David Beckham confiesa el motivo por el que su chica se ríe de ella View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) El deportista ha reconocido que, en Inglaterra, cada vez que sale un rayo del sol se aprovecha para quitarse la camiseta. Una acción que parece que le hace mucha gracia a Victoria Beckham.

El consejo de Sofía Suescun para este verano View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) La novia de Kiko Jiménez ha reconocido que es muy importante saber dónde se pone "el culo" durante este verano para evitar que acabe con marcas.

Nicole Kidman se emociona por el 20 aniversario de Moulin Rouge View this post on Instagram A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) La actriz ha compartido algunos de los detalles que ha recibido con motivo del aniversario de esta película que le trajo tantos éxitos en el pasado y a la que guarda un gran cariño.

Carlota Corredera, emocionada con Jorge Javier View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora ha querido agradecerle a su compañero la frase de cariño y apoyo con la que le habló hace unos días. Unas palabras que todavía le siguen emocionando.

