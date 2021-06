Paz Padilla se 'ríe' de Carmen Borrego View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) La presentadora ha decidido realizar un nuevo 'challenge' con el que rememora un divertido momento que vivió Carmen Borrego en 'Viva la vida'. ¿Cómo se lo habrá tomado ella?

Tony Spina y Marta Peñate, cinco meses de amor View this post on Instagram A post shared by Marta Peñate Amador (@martapenateamador) La feliz pareja ha decidido compartir una fotografía con la que anuncian que ya llevan cinco meses de relación. Marta no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a su chico, deseando que duren mucho más tiempo.

Sandra Barneda y su romántico mensaje a Nagore View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) La presentadora está a punto de comenzar una nueva aventura profesional, pero antes de marcharse ha querido dedicarle un bonito mensaje a su chica.

Tania Llasera muestra su 'CampTania' View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) La periodista ha compartido una serie de fotografías en las que muestra cómo ha quedado su casa después de la gran reforma que comenzó a realizar durante el confinamiento.

Jennifer Aniston y lo que no se vio de el reencuentro de 'Friends' View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) La actriz está muy emocionada después de haber podido reencontrarse con sus compañeros y por ello ha compartido una serie de fotografías inéditas de ese momento.

