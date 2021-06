View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) David Bisbal, de doble celebración A pocas horas de que el cantante cumpla 42 años, David Bisbal ha recordado a través de su cuenta de Instagram que se le acumulan las celebraciones. Y es que ya han pasado 19 primaveras desde que se lanzara al mercado uno de sus mayores éxitos, el disco ‘Corazón latino’.

View this post on Instagram A post shared by Vanesa Romero (@vanesa_romero) Vanesa Romero cumple 43 años Otra que está de cumpleaños es Vanesa Romero. La actriz de ‘La que se avecina’ ha querido celebrar un día tan especial compartiendo una fotografía en blanco y negro de su infancia en la que aparece muy sonriente. “Hoy toca celebrar la vida más que nunca. A seguir sonriéndole a la vida. Gracias por todo vuestro cariño os quiero infinito”, apunta la alicantina.

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa, una bailarina de primera La cantante ha compartido una fotografía de cuando era pequeña completamente abierta de piernas durante una de sus clases de ballet. “Muchos años y mucha disciplina, a día de hoy sigo agradecida por tantas sonrisas y lágrimas en el camino del baile”, señala sobre esta tierna instantánea.

Instagram Stories Vicky Martín Berrocal lamenta la muerte de su abuelo A través de sus Stories de Instagram, la diseñadora ha querido despedirse de una persona muy importante en su vida. “Descansa en paz abuelo”, señala sobre un vídeo en el que se puede ver al anciano sentado en una terraza. “Gracias por tanto y tanto… Te recordaré siempre”, añade. Sin duda, un día triste para Vicky, quien no puede ser consolada por su hija, Alba Díaz, ya que esta se encuentra pasando unos días en Ibiza.

View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) Toñi Moreno, triste por tener que separarse de su hija Hace unos días, la presentadora anunciaba que estaba grabando un nuevo proyecto profesional. Sin embargo, pese a las ganas que tiene de volver a la rutina, la andaluza reconoce que lo está pasando bastante mal por tener que separarse de su hija pequeña, Lola, quien a principios de año cumplía su primer añito. A esto se suma la preocupación por haber tenido que dejarla con unas décimas de fiebre. ¡Ya verás cómo se recupera pronto!

