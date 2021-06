View this post on Instagram A post shared by Chelo García-Cortés Cadavid (@chelo_garcia_cortes) Chelo García Cortés y Lydia Lozano, vestidas igual. Las colaboradoras de 'Sálvame' se han querido vestir con la misma camiseta diseñada por su compañera Gema López para apoyarla en su nuevo proyecto profesional como diseñadora.

View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) David Bisbal celebra su cumpleaños en la mejor compañía. El cantante ha celebrado este 5 de junio sus 42 primaveras y lo ha hecho al lado de su mujer, Rosanna Zanetti con la que es inmensamente feliz.

View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) María Pedraza se lo pasa pipa con sus compañeros de rodaje. Tras su ruptura con Jaime Lorente, la actriz se ha centrado en su trabajo y en hacer planes con sus amigos, Juanjo Almeida y Ález González, los tres se han vuelto inseparables.

View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) Sofía Suescun felicita a Kiko Jiménez. La chica reality ha querido lanzar un tierno mensaje a su novio por su cumpleaños. "Hoy cumple añitos la persona que más sonrisas ha sabido sacarme desde el día que le conocí ❤️‍🔥", ha escrito junto a la imagen.

View this post on Instagram A post shared by Miranda (@mirandakerr) Miranda Kerr felicita a su marido. La supermodelo australiana ha querido compartir una tierna imagen felicitando a su marido por su cumpleaños.

