La celebración familiar de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Instagram Crisitano Ronaldo y Georgina, una familia feliz. La pareja ha decidido celebrar en familia el cumpleaños de sus mellizos con dos grandes tartas de sus personajes favoritos: Spiderman y Frozen.

View this post on Instagram A post shared by ISLA TENTACIONES 🐍🍎 (@gh_myhv) Anabel imita a Michael Jackson y no le sale como esperaba. La colaboradora de televisión ha compartido un vídeo en sus stories en los que aparece bailando 'Thriller' y en el que se acaba cayendo. Un vídeo que se ha vuelto viral y al que ha reaccionado su primo.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche y su marido disfrutan de los placeres gastronómicos. El matrimonio ha visitado este fin de semana Celler Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo en el que se han puesto las botas.

View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) Isabel Jiménez da la bienvenida al verano. La presentadora de Informativos Telecinco ha compartido esta tierna imagen del atardecer en el que aparece con su hija mayor en brazos.

View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) Iker Casillas se pasa al padel. El exportero de fútbol ha mostrado sus dotes con la raqueta por una buena causa.

