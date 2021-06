El aparatoso accidente de Toñi Moreno View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La presentadora ha mostrado el accidente que ha sufrido por culpa de una escalera que "no debía estar ahí". Sin embargo, también ha celebrado una buena noticia, y es que ya tiene fecha para vacunarse contra el coronavirus.

Chenoa da la bienvenida al verano con un sensual posado View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha decidido dar la bienvenida al bien tiempo compartiendo una espectacular fotografía de ella posando en bañador.

Anabel Pantoja y su romántico mensaje a su chico View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La colaboradora echa mucho de menos a su "negro" y por eso no ha dudado en escribirle una bonita publicación con la que deja claro lo mucho que le quiere.

Diego Matamoros presume de abdominales View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) El hijo de Kiko Matamoros ha decidido pasar unos días en la playa junto a su hermana después de que Carla Barber confirmase su ruptura en redes sociales.

Elizabeth Hurley y su momento de felicidad View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) La actriz ha compartido un vídeo donde muestra lo feliz que se siente de poder pasar un excelente día soleado. Una publicación con la que ha conseguido revolucionar las redes sociales.

