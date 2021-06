View this post on Instagram A post shared by Mar Torres (@martorresss) El lado más espiritual de Mar Torres. La ex novia de Froilán se ha tomado con mucha seriedad tomar el relevo a Tamara Falcó y está haciendo ahora el camino de Santiago.

Cayetano Rivera advierte un cambio de look. El torero ha compartido una imagen en la que aparece luciendo una poblada barba. Sin embargo, le quedan horas pues es el último día en el que le veremos con ella.

Jessica Bueno, centrada en sus estudios. Mientras su expareja se sienta este viernes en el 'Deluxe', la modelo sevillana se encuentra centrada en sus estudios y en dar a luz a su tercer hijo.

View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) Adara y Rodri celebran su primer aniversario juntos. La pareja está de enhorabuena acaba de celebrar su primer año como novios y no pueden ser más felices. Las muestras de amor son constantes entre ellos y sus viajes no hacen más que reforzar su relación.

View this post on Instagram A post shared by Maria Del Monte Oficial (@mariadelmonte_oficial) María del Monte, inmunizada tras su peor año. Tras perder a dos de sus hermanos en manos del coronavirus, la cantaora ha compartido uno de los momentos en los que se encuentra más feliz tras un temporada muy dura, haber recibido las dos dosis contra el COVID-19.

Adriana Abenia da el 'pego' como surfera View this post on Instagram A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) Adriana Abenia ha posado con un bonito bañador en la playa para intentar "dar el pego" como surfista. Sin embargo, parece que las cosas no han ido como ella esperaba, y es que no ha podido meterse en el agua.

Chris Pratt celebra su aniversario junto a Katherine Schwarzenegger View this post on Instagram A post shared by chris pratt (@prattprattpratt) La pareja se dio el 'sí, quiero' en 2019. Ahora, el actor ha querido celebrar su aniversario compartiendo una serie de fotografías donde muestra algunos de los momentos más importantes que han vivido durante todo este tiempo.

Makoke disfruta del verano en la piscina View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Cerca de la piscina y haciendo pilares, así ha dado la bienvenida al verano Makoke, que ha compartido un impresionante posado a través de sus redes sociales.

Marta López desvela quién es el culpable de su sonrisa Instagram Marta López ha tenido unas bonitas palabras con su chico al responder a una de las preguntas de sus seguidores y confesar que él es el culpable de su gran sonrisa.

Amor Romeira dice adiós a sus extensiones View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Amor Romeira ha decidido volver a su pelo corto y decir adiós a sus largas extensiones. Un cambio de 'look' con el que ha conquistado a sus seguidores.

Aurah Ruiz presume de retaguardia View this post on Instagram A post shared by AURAH RUIZ (@aurah.ruiz) La 'influencer' ha compartido una fotografía donde aparece en un barco contemplando el mar. Una fotografía donde presume de su retaguardia y con la que da la bienvenida al verano.

Victoria Beckham, toda una vigilante de la playa View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) La mujer de David Beckham ha decidido celebrar el día del Océano compartiendo una fotografía de ella con las 'Spice Girl'. Una instantánea que le trae muy buenos recuerdos.

Susana Megan cumple 31 años View this post on Instagram A post shared by Susana Megan (@susana_megan) La ex pretendienta de 'MHYV' ha anunciado que hoy celebra 31 años. Una fecha muy importante que ha aprovechado para felicitarse a si misma y recalcar que para ella la edad es solo un número.

Emma García celebra su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) La presentadora ha anunciado que cumple 48 años compartiendo una serie de fotografías en las que se le puede ver muy sonriente sosteniendo su gran tarda. Un momento muy especial que ella ha querido aprovechar para "celebrar la vida".

Kim Kardashian felicita a Kanye West View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) A pesar de que ambos se encuentran ahora mismo en plena batalla judicial por su divorcio, la 'influencer' no ha querido dejar de felicitar al padre de sus hijos en el día de su cumpleaños.

Amor Romeira y su "Callejeras Viajeras" View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Amor Romeira ha decidido emular el programa de "Callejeros Viajeros" y le ha dedicado una canción muy especial a su "hermana" Gloria Camila.

María Castro advierte de los peligros del sol View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz aprovechó su estancia en Cádiz por trabajo y sin niñas para pisar la playa y disfrutar de chicharrones y camarones pero el sol le jugó una mala pasada y, a pesar de ponerse crema de protección, se quemó. "No juego con el sol. NO LO HAGO. Pero esta vez, él me la jugó a mi. Si al final va a ser mejor viajar con toda la familia en pack... que andaría más cansada y seguro q no contaría con ese rato de soledad, pero igual tampoco me quemaba 😂😂😂", explica.

Álex González sube la temperatura View this post on Instagram A post shared by Alex Gonzalez (@alexgonzalezact) El calor aprieta y, como por arte de magia, la camiseta de Álex González desaparece. El actor celebra su último día en el paraíso con el torso desnudo en una imagen que ha recibido muchos comentarios. "Alexin de mi vida, a más de una/o le va a dar un golpe de calor! 😂😂😂😂🔥🔥🔥", le escribió Paula Echevarría. "Yo una vez estuve así de buenorro. Hace mucho ya, no recuerdo el año. 😂", le puso el cantante Dani Martín.

Julia Janeiro presume de retaguardia View this post on Instagram A post shared by 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro) La hija de Jesulín y María José Campanario ha regresado a las redes sociales con fuerza y comparte uno de sus posados más sugerentes: con un bikini que deja a la vista su retaguardia.

Carmen Alcayde, vacunada contra el coronavirus View this post on Instagram A post shared by Carmen Alcayde (@alcayde_carmen) La presentadora ha compartido con sus seguidores que acaba de recibir la primera dosis de la vacuna Pzifer contra el Covid. En su Valencia natal, donde ya están vacunando a la franja de entre 49 y 40 años, Carmen aguantó el pinchazo. "Emocionada de mi pequeña aportación a que recupéremos la vida que teníamos, la libertad de la que disfrutábamos, la economía.....Ojalá muy pronto todos vacunados. 🙏🏻❤️💉", escribió.

Elizabeth Hurley y su momento de felicidad View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) La actriz ha compartido un vídeo donde muestra lo feliz que se siente de poder pasar un excelente día soleado. Una publicación con la que ha conseguido revolucionar las redes sociales.

Diego Matamoros presume de abdominales View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) El hijo de Kiko Matamoros ha decidido pasar unos días en la playa junto a su hermana después de que Carla Barber confirmase su ruptura en redes sociales.

Anabel Pantoja y su romántico mensaje a su chico View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La colaboradora echa mucho de menos a su "negro" y por eso no ha dudado en escribirle una bonita publicación con la que deja claro lo mucho que le quiere.

Chenoa da la bienvenida al verano con un sensual posado View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha decidido dar la bienvenida al bien tiempo compartiendo una espectacular fotografía de ella posando en bañador.

El aparatoso accidente de Toñi Moreno View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La presentadora ha mostrado el accidente que ha sufrido por culpa de una escalera que "no debía estar ahí". Sin embargo, también ha celebrado una buena noticia, y es que ya tiene fecha para vacunarse contra el coronavirus.

