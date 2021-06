Carmen Alcayde, vacunada contra el coronavirus View this post on Instagram A post shared by Carmen Alcayde (@alcayde_carmen) La presentadora ha compartido con sus seguidores que acaba de recibir la primera dosis de la vacuna Pzifer contra el Covid. En su Valencia natal, donde ya están vacunando a la franja de entre 49 y 40 años, Carmen aguantó el pinchazo. "Emocionada de mi pequeña aportación a que recupéremos la vida que teníamos, la libertad de la que disfrutábamos, la economía.....Ojalá muy pronto todos vacunados. 🙏🏻❤️💉", escribió.

Julia Janeiro presume de retaguardia View this post on Instagram A post shared by 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro) La hija de Jesulín y María José Campanario ha regresado a las redes sociales con fuerza y comparte uno de sus posados más sugerentes: con un bikini que deja a la vista su retaguardia.

Álex González sube la temperatura View this post on Instagram A post shared by Alex Gonzalez (@alexgonzalezact) El calor aprieta y, como por arte de magia, la camiseta de Álex González desaparece. El actor celebra su último día en el paraíso con el torso desnudo en una imagen que ha recibido muchos comentarios. "Alexin de mi vida, a más de una/o le va a dar un golpe de calor! 😂😂😂😂🔥🔥🔥", le escribió Paula Echevarría. "Yo una vez estuve así de buenorro. Hace mucho ya, no recuerdo el año. 😂", le puso el cantante Dani Martín.

María Castro advierte de los peligros del sol View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz aprovechó su estancia en Cádiz por trabajo y sin niñas para pisar la playa y disfrutar de chicharrones y camarones pero el sol le jugó una mala pasada y, a pesar de ponerse crema de protección, se quemó. "No juego con el sol. NO LO HAGO. Pero esta vez, él me la jugó a mi. Si al final va a ser mejor viajar con toda la familia en pack... que andaría más cansada y seguro q no contaría con ese rato de soledad, pero igual tampoco me quemaba 😂😂😂", explica.

Amor Romeira y su "Callejeras Viajeras" View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Amor Romeira ha decidido emular el programa de "Callejeros Viajeros" y le ha dedicado una canción muy especial a su "hermana" Gloria Camila.

