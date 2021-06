Kim Kardashian felicita a Kanye West View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) A pesar de que ambos se encuentran ahora mismo en plena batalla judicial por su divorcio, la 'influencer' no ha querido dejar de felicitar al padre de sus hijos en el día de su cumpleaños.

Emma García celebra su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) La presentadora ha anunciado que cumple 48 años compartiendo una serie de fotografías en las que se le puede ver muy sonriente sosteniendo su gran tarda. Un momento muy especial que ella ha querido aprovechar para "celebrar la vida".

Susana Megan cumple 31 años View this post on Instagram A post shared by Susana Megan (@susana_megan) La ex pretendienta de 'MHYV' ha anunciado que hoy celebra 31 años. Una fecha muy importante que ha aprovechado para felicitarse a si misma y recalcar que para ella la edad es solo un número.

Victoria Beckham, toda una vigilante de la playa View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) La mujer de David Beckham ha decidido celebrar el día del Océano compartiendo una fotografía de ella con las 'Spice Girl'. Una instantánea que le trae muy buenos recuerdos.

Aurah Ruiz presume de retaguardia View this post on Instagram A post shared by AURAH RUIZ (@aurah.ruiz) La 'influencer' ha compartido una fotografía donde aparece en un barco contemplando el mar. Una fotografía donde presume de su retaguardia y con la que da la bienvenida al verano.

