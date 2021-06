Amor Romeira dice adiós a sus extensiones View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Amor Romeira ha decidido volver a su pelo corto y decir adiós a sus largas extensiones. Un cambio de 'look' con el que ha conquistado a sus seguidores.

Marta López desvela quién es el culpable de su sonrisa Instagram Marta López ha tenido unas bonitas palabras con su chico al responder a una de las preguntas de sus seguidores y confesar que él es el culpable de su gran sonrisa.

Makoke disfruta del verano en la piscina View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Cerca de la piscina y haciendo pilares, así ha dado la bienvenida al verano Makoke, que ha compartido un impresionante posado a través de sus redes sociales.

Chris Pratt celebra su aniversario junto a Katherine Schwarzenegger View this post on Instagram A post shared by chris pratt (@prattprattpratt) La pareja se dio el 'sí, quiero' en 2019. Ahora, el actor ha querido celebrar su aniversario compartiendo una serie de fotografías donde muestra algunos de los momentos más importantes que han vivido durante todo este tiempo.

Adriana Abenia da el 'pego' como surfera View this post on Instagram A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) Adriana Abenia ha posado con un bonito bañador en la playa para intentar "dar el pego" como surfista. Sin embargo, parece que las cosas no han ido como ella esperaba, y es que no ha podido meterse en el agua.

