Shakira en 1995 Discográfica Así conocimos a la cantante de Barranquilla: con una melena negra extralarga con algunas mechas rojas y un estilo hippie chic. Esta imagen fue portada de uno de sus primeros trabajos musicales.

Shakira en 1999 Ron Galella Su nombre y su música comenzaban a ser conocidos. Una colombiana, teñida de pelirrojo, recorría los escenarios del mundo dando a conocer sus canciones. Años más tarde, Shakira reconocería que no había acertado con su look. Tenemos que darle la razón. El exceso de khol negro en los ojos tampoco ayudaba, la verdad. Con 22 años parecía mayor que ahora.

Shakira en 2002 James Devaney Aún no había dado con su estilo. No convencían ni ese rubio totalmente artificial que utilizaba hasta en las cejas ni el rizo cerrado y mucho menos el maquillaje. Eso sí, ya cantaba y se movía de maravilla.

Shakira en 2004 Jeff Kravitz Ya era conocida en casi todo el mundo por su imagen racial con aires hippies. Intentó refinarse, pero no le salió bien. La colombiana pasó por la peluquería y le dejaron un peinado de señora que le ponía años y no le favorecía. Terminó volviendo a una imagen más salvaje que le sienta mejor.

Shakira en 2009 Agencias El rubio parecía que había llegado para quedarse pero siempre es una melena extralarga que es una de sus señas de identidad.

Shakira en 2011 Cedida ‘In love’ con el capitán del Barça, Shakira sacó su lado más dulce. Se alisó el pelo, se vistió de largo y atenuó el maquillaje. Parecía otra.

Shakira en 2012 Stuart Franklin - FIFA Es la única vez que se atrevió a cortarse la melena por encima de los hombros, pero su imagen perdió fuerza y ella, su esencia.

Shakira en 2018 Robert Kamau Getty Images Vuelta a la juventud. Quizá fue la llamada crisis de los cuarenta, pero fue cumplir los 41 y volver a las trenzas. Todo un acierto.

Shakira en 2019 Carlos Alvarez Getty Images Esto es lo que podría llamarse 'look de ida y vuelta' o la imagen a la que Shakira siempre vuelve tras los cambios. Es como su seña de identidad: una melena muy larga y capeada castaño claro con mechas rubias. Y el outfit con el que se siente mas cómoda, de sport.

Shakira en 2020 Focus On Sport Getty Images En su última actuación antes de la pandemia en la Super Bowl, Shakira dio con el look que más le favorece: el pelo, mejor no muy rubio ni tampoco oscuro (un castaño claro con reflejos dorados en la parte delantera que dulcifica sus facciones) y peinado con ondas muy suaves.

Shakira en 2021 Arturo Holmes Getty Images La mujer de Piqué se ha sumado a la moda de las famosas con el pelo rosa y ha convertido su melena con este tono pink.

