View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) Adara y Rodri celebran su primer aniversario juntos. La pareja está de enhorabuena acaba de celebrar su primer año como novios y no pueden ser más felices. Las muestras de amor son constantes entre ellos y sus viajes no hacen más que reforzar su relación.

María del Monte, inmunizada tras su peor año. Tras perder a dos de sus hermanos en manos del coronavirus, la cantaora ha compartido uno de los momentos en los que se encuentra más feliz tras un temporada muy dura, haber recibido las dos dosis contra el COVID-19.

View this post on Instagram A post shared by Jessica Bueno (@jessica_bueno) Jessica Bueno, centrada en sus estudios. Mientras su expareja se sienta este viernes en el 'Deluxe', la modelo sevillana se encuentra centrada en sus estudios y en dar a luz a su tercer hijo.

View this post on Instagram A post shared by Cayetano Rivera (@cayetanorivera) Cayetano Rivera advierte un cambio de look. El torero ha compartido una imagen en la que aparece luciendo una poblada barba. Sin embargo, le quedan horas pues es el último día en el que le veremos con ella.

View this post on Instagram A post shared by Mar Torres (@martorresss) El lado más espiritual de Mar Torres. La ex novia de Froilán se ha tomado con mucha seriedad tomar el relevo a Tamara Falcó y

está haciendo ahora el camino de Santiago.

