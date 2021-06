View this post on Instagram A post shared by Mario Casas (@mario_houses) Mario Casas celebra su cumpleaños. El actor, que se acaba de llevar su primer Goya después de años de trayectoria profesional, ha celebra este 12 de junio su 35 cumpleaños y ha compartido una imagen con sus seguidores de lo bien que lo ha pasado este día tan especial.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian presume de tipazo. La reina de los 'realities' ha compartido una imagen en la que aparece presumiendo de cuerpazo en una piscina frente al mar con un minúsculo bikini.

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa, de escapada romántica. La cantante ha compartido una imagen de lo más tierna con su prometido presumiendo de la escapada romántica que se han regalado.

Instagram Belén Esteban se reencuentra con su madre. La colaboradora de 'Sálvame' ha disfrutado este sábado de una comunión junto a su madre y no ha dudado en compartir con sus seguidores la oportunidad que ha tenido de reencontrarse con su madre.

View this post on Instagram A post shared by Gisele Bündchen (@gisele) Gisela presume de su marido. La modelo brasileña ha compartido una imagen de un atardecer en la que aparece con su marido frente a frente de lo más enamorados.

