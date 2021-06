View this post on Instagram A post shared by Paco Leon (@pacoleon) Paco León se desnuda para dar la bienvenida al verano En señal de protesta porque este año no podrá pisar la playa tanto como le gustaría, el actor ha subido uno de sus famosos posados ligeritos de ropa. No seremos nosotros quienes nos quejemos, ya que cualquier excusa es buena para contemplar una preciosa puesta de sol…

View this post on Instagram A post shared by Elena Furiase (@elenafuriase) Elena Furiase, orgullosa de ser madrina La hija de Lolita y Guillermo Furiase ha mostrado su entusiasmo por tener el privilegio de ser madrina del hijo de su prima, un niño llamado Nico. En la imagen, la actriz y su hijo Noah esperan la llegada del protagonista de este día tan especial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) Bibiana Fernández no se olvida de su querida Alaska Alaska cumple hoy 58 primaveras y su amiga Bibiana Fernández no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitarla a través de las redes sociales. “Te quiero y os extraño”, señala la actriz.

Twitter El rey Felipe VI, uno más de la tripulación Después de casi diez meses de travesía, el buque escuela de la Armada Juan Sebastián de Elcano ha atracado en el puerto de la bahía de Cádiz ante la presencia del rey Felipe VI, quien pasó junto con la tripulación las últimas horas del undécimo viaje de esta embarcación. Mientras cumplía con este compromiso profesional, el monarca ha aprovechado para mostrarse muy cercano con los allí presentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marie- Chantal G (@mariechantal22) Marie-Chantal Miller, enamorada como el primer día La sobrina política de doña Sofía ha compartido una fotografía en la que aparece besando a su marido, Pablo de Grecia, en lo que ella ha venido a llamar como ‘el banco de los besos’. El matrimonio está a punto de celebrar su 25 aniversario de bodas.

