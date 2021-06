Liam Hemsworth y Gabriella Brooks hacen oficial su realción Instagram El actor ha posado por primera vez junto a su chica en un acto oficial. "Noche fantástica para recaudar fondos y concienciar sobre uno de los problemas más importantes y desafiantes, la salud mental de los niños. Gracias @itsmondotcom por acoger la velada y todo lo que hacen por el hospital infantil de Sydney @sydney_kids #golddinner".

Bibiana Fernández desvela lo que más le gusta a de Joaquín Prat Instagram La colaboradora ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su compañero de 'El Programa de Ana Rosa'. "Me gusta tu mirada #joaquinprat Í❤️you", ha escrito en una bonita publicación donde se les ve a los dos mirándose intensamente.

Así apoya Cristina Rodríguez a 'La Roja' Instagram "Hoy juega La selección española de fútbol en la Eurocopa y yo me he hecho este outfit para animarles. A GANAR CHICOS!!!", ha escrito. La diseñadora no ha dudado en ponerse la bandera de España como una gran capa para animar a los jugadores en este día tan especial.

Kylie Minogue comparte una foto e el "paraíso" Instagram "Paradise 🌺 (AKA Cuando-le-prometes-a-tu-director-que-tomarás-uno-de-los-accesorios-del-video-de-baile-y-lo-fotografiarás-de-lo-más-improbable -¡lugar!)", ha escrito la cantante en un vídeo donde aparece dándose un gran baño en el mar.

El nuevo trabajo de Nuria Roca Instagram La colaboradora no deja de cosechar éxitos. Ahora, ha querido hacer público el nuevo trabajo en el que se verá inmersa. "Qué ilusión me hace poder arrancar este nuevo proyecto en las tardes del domingo de @lasexta!!! 💚📺 Y qué ganas de contaros todo lo que vamos a poner en marcha!!!Los que me seguís y conocéis sabéis cómo disfruto con un directo, con el humor, con la actualidad y con todo aquello que suscita interés y nos crea curiosidad y si detrás esta el mejor equipo, que estará, se convierte en Lo Mejor!!!Qué ganas de que llegue Septiembre!!!".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io