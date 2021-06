Steisy se convierte en 'Dora la exploradora' View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La influencer tiene claro que después de haber estado varias semanas encerrada en el pisito de 'Solos' ahora lo único que quiere es poder viajar. De hecho, parece que tiene claro que quiere pasarse todo el verano de "pingoneo" Al verlo, su amiga Susana Megan no ha podido evitar responder a su publicación con un cariños: "Mi Dora la exploradora".

Sergio Ramos y Pilar Rubio celebran su aniversario View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) El futbolista ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su chica para rememorar que hace dos años desde que celebraron su gran boda. Un bonito recuerdo que ahora ha querido recuperar compartiendo una bonita fotografía de los dos acompañada de un mensaje de lo más romántico.

Álex Bueno rememora los insultos que ha recibido por su cambio físico View this post on Instagram A post shared by Alex Bueno (@alexbueno22) El ex concursante de 'LIDLT' ha confesado que a través de las redes sociales ha recibido muchas críticas sobre el cambio físico que ha experimentado. Ahora, ha querido reflexionar sobre esto y ha confesado cómo se siente.

Pascual Fernández se 'cuela' en el vídeo de Gianluca Vacchi View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) El ex tronista de 'MHYV' ha sorprendido a sus seguidores apareciendo en uno de los tradicionales vídeos de Gianluca Vacchi, ¿qué les une?

Aurah Ruiz y su 'indirecta' a Jesé View this post on Instagram A post shared by AURAH RUIZ (@aurah.ruiz) La joven ha dejado claro que ella "nunca pierde". Toda una declaración de intenciones tras los nuevos rumores que han vuelto a surgir sobre una posible nueva infidelidad de Jesé Rodríguez.

Violeta Mangriñan continúa resfriada View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La influencer ha confesado que sigue encontrándose un poco ma. Sin embargo, esto no impide que pueda seguir disfrutando de su día a día.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io