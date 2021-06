Susana Molina publica su primer libro Instagram La ex concursante de 'LIDLT' ha escrito su primer libro y algunas famosas como Violeta Mangriñan ya se han hecho con él para leerlo. Susana Molina ha reconocido estar muy emocionada con este nuevo giro profesional que está experimentando.

María Patiño descubre cómo "desconectar" en vacaciones View this post on Instagram A post shared by ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508) La colaboradora ha reconocido siempre que le cuesta mucho dejar de pensar en el trabajo, y es que ella es muy perfeccionista y no es capaz de desconectar. Sin embargo, parece que en esta ocasión sí que ha sido capaz de hacerlo durante sus vacaciones en Fuerteventura.

Alaska Dice adiós a un objeto muy preciado de su casa View this post on Instagram A post shared by ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial) La cantante ha reconocido que su televisor antiguo se ha estropeado, por lo que tendrán que decirle adiós para siempre. Una decisión que no ha sido nada fácil para ella, y es que no se acostumbra a las televisiones "modernas".

Mayka vuelve a su adolescencia gracias a su nuevo 'look' Instagram La ex concursante de 'LIDLT' se ha vuelto a poner un pendiente en su diente. Un accesorio que, según ha desvelado ella misma, ya llevó en el pasado y que le ha hecho volver a su adolescencia.

Úrsula Corberó disfruta de unas merecidas vacaciones View this post on Instagram A post shared by Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) Con este espectacular posado, Úrsula Corberó ha confesado que está disfrutando de unas excelentes vacaciones después de haber grabado la última temporada de 'La casa de papel'.

