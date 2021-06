Anita Matamoros, entusiasmada con su nuevo 'sobri'

Instagram Stories Anita Matamoros, emocionada con el hijo de Javier Tudela Hace tan solo unos días, Makoke se convertía en abuela tras dar a luz la novia de su hijo primogénito, Javier Tudela. El recién nacido, al que han nombrado igual que al padre, se ha convertido en el centro de todas las atenciones dentro de la casa de la ex de Kiko Matamoros. Clara muestra de ello es el vídeo que ha compartido Anita en el que aparece meciendo en los brazos a su nuevo sobrino. ¡Pero qué estampa tan bonita!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) Georgina Rodríguez y Chiara Ferragni, desayunan juntas en Madrid Parece que todas las famosas quieren ser amigas de Chiara Ferragni, popular influencer italiana que cuenta con más de 23 millones de seguidores en Instagram. Después de ver a Ester Expósito codeándose con ella durante un desfile en Milán, Georgina Rodríguez ha colgado una fotografía de su encuentro con la empresaria a su paso por la capital de España.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) Laura Matamoros presume de tripita de embarazada El embarazo de la influencer progresa adecuadamente. La hija de Kiko Matamoros, que se encuentra en el segundo trimestre de su segundo embarazo, fruto de su relación con el cocinero Benji Aparicio, ha colgado una fotografía en la orilla del mar en la que muestra orgullosa su incipiente tripita. “Depende desde dónde lo mires, se nota más o menos”, comenta orgullosa.

Instagram Beatriz Luengo, una musa para su hija La cantante sirve tanto para un roto como para un buen descosido. Beatriz Luengo se ha mostrado muy contenta con el lanzamiento al mercado de su primera colección de bodies para bebés, unas prendas con las que queda claro que para cualquier recién nacido su madre es su musa.

Instagram Stories Rocío Flores, un ‘paquete’ para su amigo Albert Después de que Albert Barranco diera la cara por Rocío Flores en ‘Sálvame’, negando que tenga una doble cara, los dos jóvenes, que se conocieron a su paso por ‘Supervivientes’, han disfrutado de un paseo en patinete por el parque del Retiro. “Para que luego se diga que los hombres no somos caballerosos”, bromea el que fuera participante de ‘MTHYV’ mientras lleva a su amiga de paquete.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73) Toñi Moreno se vacuna La vacunación en España avanza a pasos agigantados, haciendo que cada vez gente más joven pueda acceder a su ansiada primera dosis. Al igual que muchos famosos, la presentadora Toñi Moreno, de 48 años, ha mostrado el momento en el que recibía el pinchazo con gran entusiasmo. Una publicación que han aplaudido algunos compañeros de profesión como Eva González o Jorge Javier Vázquez.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io