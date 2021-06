View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) La profunda reflexión de Sandra Barneda. La presentadora, que se encuentra grabando una nueva edición de 'La isla de las tentaciones' ha querido hacer una profunda reflexión desde el paraíso en la que afirma que nadie puede apagar su sonrisa y la importancia que está tiene.

View this post on Instagram A post shared by Nieves Álvarez (@officialnievesa) La actitud de Nieves Álvarez. Diva se nace y sino que se lo digan a la modelo que ha convertido la bata del hotel en un vestido de alta costura. Así de glamurosa ha posado en redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero no descansa ni el fin de semana. Después de cerrar la temporada de radio, la periodista no piensa dejar de trabajar y este sábado a primera hora ya se encontraba en un famoso café planificando un nuevo proyecto laboral.

View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) La foto más tierna de Elsa Pataky. La actriz ha compartido una imagen muy tierna en la que aparece posando con un koala de verdad y otro de peluche para anunciar un jugoso sorteo a Namibia.

View this post on Instagram A post shared by Carme Chaparro (@carmechaparro) Carme Chaparro, vacunada. Son cada vez más los famosos que han recibido ya su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 por lo que parece que cada vez estamos más cerca del fin de la pandemia.

