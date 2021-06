Laura Matamoros y Benji Aparicio disfrutan de una romántica escapada View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La pareja está feliz esperando a su segundo hijo en común. Ahora, ambos han decidido disfrutar de un bonito paseo en barco por Menorca.

Amor Romeira se vacuna contra el coronavirus View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Amor Romeira ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que aparece recibiendo la vacuna contra el coronavirus. Un momento que ha aprovechado para animar a sus seguidores a que sigan sus pasos.

Cristina Pedroche, muy emocionada con la victoria del Rayo View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora ha manifestado en más de una ocasión ser una gran seguidora del Rayo Vallecano. Ahora, ha celebrado la victoria de su equipo por todo lo alto.

Así comienza Heidi Klum la semana View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) La modelo ha decidido comenzar la semana por todo lo alto compartiendo con sus seguidores un vídeo en el que aparece muy feliz bailando. Sin duda, una buena forma de comenzar con energía.

Gloria Camila aprovecha para pasear con su padre Instagram Tras la operación de corazón a la que tuvo que someterse Ortega Cano, Gloria Camila ha querido compartir tiempo con él y aprovechar para dar algunos paseos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io