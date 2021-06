Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero saca a relucir su lado más romántico No sabemos por qué, pero Sara Carbonero se ha animado a colgar un romántico poema de Pedro Salinas en su cuenta de Instagram. La fotografía no da muchas pistas del críptico mensaje que nos quiere transmitir, pero lo cierto es que encontramos versos tan elocuentes como ‘lo que eres, me distrae de lo que dices’. ¿Habrá sacado la periodista su vena rapsoda o es que ha sido asaeteada por las flechas de Cupido?

View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) María Pedraza, vida salvaje en Ibiza María Pedraza parece que lleva días intentando enseñar a posar de la manera más sexy a sus fieles seguidores. La actriz de series tan conocidas como ‘La casa de papel’ o ‘Élite’ está pasando unos días de vacaciones en Ibiza junto a un concurrido grupo de amigos y, como ella misma señala, disfrutando de “la vida salvaje”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_) Hiba Abouk cuenta con la mejor fotógrafa Y no, no vamos a dejar de seguir hablando de María Pedraza. Y es que la joven, durante su estancia en la isla pitiusa se ha animado a hacerle toda una sesión fotográfica a la protagonista de ‘El Príncipe’. La cosa parece que ha empezado bien, con Abouk sacando a relucir su conocido talento para el posado, pero creemos que por la carcajada de la segunda fotografía no estaba muy cómoda teniendo que guardar la compostura con el movimiento de la embarcación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) Irene Rosales recarga sus pilas El pasado fin de semana, Irene Rosales sorprendió al afirmar en el plató de ‘Viva la vida’ que se planteaba apartarse del medio televisivo cansada de estar siempre en el ojo del huracán por las continuas polémicas protagonizadas por los miembros del clan Pantoja. Mucho más serena y tras tomarse unos días de descanso, la esposa de Kiko Rivera parece estar mucho más tranquila y reconfortada para seguir haciendo frente a lo que se le venga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Makoke (@makoke_) Makoke, feliz pese a su poca suerte en el amor Makoke no deja de acumular desengaños amorosos. Si hace dos meses anunciábamos que había roto con su anterior novio, Javier, ahora se confirma su ruptura con Luis, un empresario con el que parecía estar muy ilusionada y con el que hace poco veíamos de escapada romántica. Sea como fuere, a la ex de Kiko Matamoros parece no importarle mucho, posando así de sonriente y atrevida a las puertas de una iglesia a la que ha acudido como invitada a una boda. ¡Cómo salga el cura!

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa agradece el cariño por su cumpleaños. La cantante ha compartido un vídeo para agradecer todas las felicitaciones que ha recibido por su cumpleaños.

View this post on Instagram A post shared by Noelia López (@noelopezv) Noelia López y su desnudo más natural. La modelo ha compartido una imagen de lo más idílica en la que aparece un lugar idílico vestida solamente con un sombrero.

View this post on Instagram A post shared by 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro) Juls Janeiro presume de curvas. La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique es toda una influencer que acumula ya cerca de 190 mil seguidores. Por eso no duda en presumir en bikini luciendo tipazo.

View this post on Instagram A post shared by ESTELA GRANDE (@estelagrande) Estela Grande presume de tipazo en bañador. La que fuera mujer de Diego Matamoros se encuentra disfrutando de unos maravillosos días de vacaciones en Ibiza, desde donde ha compartido esta imagen desde un barco en el que presume de cuerpazo.

View this post on Instagram A post shared by mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial) La reflexión de María José Suárez tras su separación. Aunque la ruptura con el que fuera su marido Jordi Nieto ha sido amigable y no hay terceras personas de por medio, la modelo se enfrenta a unos momentos delicados, por eso ha tirado de nostalgia para compartir un reflexión que parece que define muy bien la situación en la que se encuentra.

Lucía Rivera, casi desnuda en Mallorca View this post on Instagram A post shared by LUCIA (@luciariveraromero) La hija de Blanca Romero ha disfrutado de unos días de asueto en Mallorca y allí ha disfrutado de sus mejores calas. Éstas han sido el mejor marco para sus posados aunque sean en topless. ¡Viva la naturalidad!

Tamara Gorro le declara su amor a Ezequiel Garay View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Hace nueve años, la influencer y su marido, Ezequiel Garay, se daban el 'sí, quiero' y el balance de su matrimonio no puede ser más positivo. "A estas horas estábamos mirándonos a los ojos y jurándonos amor eterno. Claro, que como siempre digo, ese acto es simplemente una celebración y un papel firmado. Lo valioso e importante es el día a día, construir, aportar, querer, superar y amar" escribió. ¡Por muchos años más pareja!

Javie Calvo felicita a su Javi View this post on Instagram A post shared by Javier Calvo (@javviercalvo) El actor y director ha querido felicitar a su chico, Javier Ambrossi, por su nueva vuelta al sol compartiendo sus fotos más especiales a modo de homenaje. ¡Felicidades Javi!

Pablo Motos, de inauguración View this post on Instagram A post shared by Pablo Motos (@pablomotos) El presentador de 'El Hormiguero' ha inaugurado un teatro muy especial en Madrid: el que lleva el nombre de su amigo, Quique San Francisco.

Fani y Chris, vacaciones en México View this post on Instagram A post shared by ΣƧƬΣFΛПIΛ💖 (@fanicarbaj) Hasta México se han escapado Fani y Christopher para disfrutar de su amor. La pareja se ha divertido en playas y cenotes y han bronceado sus cuerpos al sol. ¡Vaya parejón!

Ares Teixidó tira "todo lo malo" a la hoguera View this post on Instagram A post shared by Ares Teixidó (@aresteixido) La periodista ha compartido unas bonitas fotografías junto a su chica y ha dejado claro que ella tirará todo lo malo en la hoguera de San Juan para que todo lo bueno se quede junto a ella y su pareja.

Amor Romeira baila con Isabel Pantoja View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) La 'influencer' ha compartido un divertido vídeo en el que aparece bailando junto a Yemayá y ha aprovechado para recordar una de las canciones de Isabel Pantoja.

Marta Peñate, enamorada de Canarias View this post on Instagram A post shared by Marta Peñate Amador (@martapenateamador) La novia de Tony Spina ha explicado el motivo por el que está enamorada de Canarias y ha dejado claro todo lo que le gusta de su tierra.

La gran reflexión de Rosa López View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) La cantante ha querido compartir con sus seguidores un bonito mensaje en el que defiende la diversidad y agradece todo el apoyo que ha recibido durante todos estos años de carrera.

Javier Calvo presume de 'lookazo' View this post on Instagram A post shared by Javier Calvo (@javviercalvo) El actor ha compartido una fotografía en la que muestra orgulloso el traje que ha llevado a 'Mask Singer', y es que no puede estar más feliz de su 'lookazo'

Alejandro Sanz y sus increíbles vacaciones en pareja View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) El cantante está disfrutando de unos días de desconexión junto a Rachel Valdés en un paraje de en sueño. Sin duda, no hay mejor forma de dar la bienvenida al verano.

Olivia Molina da la bienvenida al verano View this post on Instagram A post shared by Olivia Molina (@oliviatirmolina) La actriz ha compartido un momento de reflexión con sus seguidores ahora que comienza el verano y sus hijos terminan el colegio.

El divertido vídeo que le han hecho a Elsa Pataky sus hijos View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) La actriz ha compartido el divertido vídeo que le han hecho sus hijos cuando le han quitado el móvil, y en el que se le puede ver a ella cantando una canción.

María Pombo comparte fotografías inéditas de su boda Instagram María Pombo se casó en 2019. Ahora, ha querido rememorar ese bonito momento compartiendo algunas fotografías y vídeos de ese día tan especial.

El plan de Romina y Guti con sus hijos Instagram La pareja ha decidido celebrar que su pequeño Enzo ha terminado ya el colegio acudiendo a visitar el zoo. "Familia, hoy Enzo ya terminó el cole y nos hemos ido a pasar el día al @zoo_aquarium_madrid en familia (adoro estos días juntos). Hemos podido ver desde pingüinos, guepardos, flamencos, orangutanes y el animal favorito de Enzo, el Oso Panda (Casi nos quedamos todo el día viéndoles!)Ha sido un día en familia muy bonito, perfecto para comenzar esta semana".

Gloria Camila aprovecha para pasear con su padre Instagram Tras la operación de corazón a la que tuvo que someterse Ortega Cano, Gloria Camila ha querido compartir tiempo con él y aprovechar para dar algunos paseos.

Así comienza Heidi Klum la semana View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) La modelo ha decidido comenzar la semana por todo lo alto compartiendo con sus seguidores un vídeo en el que aparece muy feliz bailando. Sin duda, una buena forma de comenzar con energía.

Cristina Pedroche, muy emocionada con la victoria del Rayo View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora ha manifestado en más de una ocasión ser una gran seguidora del Rayo Vallecano. Ahora, ha celebrado la victoria de su equipo por todo lo alto.

Amor Romeira se vacuna contra el coronavirus View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Amor Romeira ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que aparece recibiendo la vacuna contra el coronavirus. Un momento que ha aprovechado para animar a sus seguidores a que sigan sus pasos.

Laura Matamoros y Benji Aparicio disfrutan de una romántica escapada View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La pareja está feliz esperando a su segundo hijo en común. Ahora, ambos han decidido disfrutar de un bonito paseo en barco por Menorca.

