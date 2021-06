El plan de Romina y Guti con sus hijos Instagram La pareja ha decidido celebrar que su pequeño Enzo ha terminado ya el colegio acudiendo a visitar el zoo. "Familia, hoy Enzo ya terminó el cole y nos hemos ido a pasar el día al @zoo_aquarium_madrid en familia (adoro estos días juntos). Hemos podido ver desde pingüinos, guepardos, flamencos, orangutanes y el animal favorito de Enzo, el Oso Panda (Casi nos quedamos todo el día viéndoles!)Ha sido un día en familia muy bonito, perfecto para comenzar esta semana".

María Pombo comparte fotografías inéditas de su boda Instagram María Pombo se casó en 2019. Ahora, ha querido rememorar ese bonito momento compartiendo algunas fotografías y vídeos de ese día tan especial.

El divertido vídeo que le han hecho a Elsa Pataky sus hijos View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) La actriz ha compartido el divertido vídeo que le han hecho sus hijos cuando le han quitado el móvil, y en el que se le puede ver a ella cantando una canción.

Olivia Molina da la bienvenida al verano View this post on Instagram A post shared by Olivia Molina (@oliviatirmolina) La actriz ha compartido un momento de reflexión con sus seguidores ahora que comienza el verano y sus hijos terminan el colegio.

Alejandro Sanz y sus increíbles vacaciones en pareja View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) El cantante está disfrutando de unos días de desconexión junto a Rachel Valdés en un paraje de en sueño. Sin duda, no hay mejor forma de dar la bienvenida al verano.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io