Lucía Rivera ¡sin la parte de arriba del bikini! View this post on Instagram A post shared by LUCIA (@luciariveraromero) La hija de Blanca Romero ha disfrutado de unos días de asueto en Mallorca y allí ha disfrutado de sus mejores calas. Éstas han sido el mejor marco para sus posados aunque sean en topless. ¡Viva la naturalidad!

Tamara Gorro, aniversario de boda View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Hace nueve años, la influencer y su marido, Ezequiel Garay, se daban el 'sí, quiero' y el balance de su matrimonio no puede ser más positivo. "A estas horas estábamos mirándonos a los ojos y jurándonos amor eterno. Claro, que como siempre digo, ese acto es simplemente una celebración y un papel firmado.Lo valioso e importante es el día a día, construir, aportar, querer, superar y amar" escribió. ¡Por muchos años más pareja!

Javier Calvo felicita al amor de su vida View this post on Instagram A post shared by Javier Calvo (@javviercalvo) El actor y director ha querido felicitar a su chico, Javier Ambrossi, por su nueva vuelta al sol compartiendo sus fotos más especiales a modo de homenaje. ¡Felicidades Javi!

Fani Carbajo presume de amor View this post on Instagram A post shared by ΣƧƬΣFΛПIΛ💖 (@fanicarbaj) Hasta México se han escapado Fani y Christopher para disfrutar de su amor. La pareja se ha divertido en playas y cenotes y han bronceado sus cuerpos al sol. ¡Vaya parejón!

Pablo Motos, de inauguración View this post on Instagram A post shared by Pablo Motos (@pablomotos) El presentador de 'El Hormiguero' ha inaugurado un teatro muy especial en Madrid: el que lleva el nombre de su amigo, Quique San Francisco.

