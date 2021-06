Juls Janeiro presume de tipazo en bikini

View this post on Instagram A post shared by 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro) Juls Janeiro presume de curvas. La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique es toda una influencer que acumula ya cerca de 190 mil seguidores. Por eso no duda en presumir en bikini luciendo tipazo.

View this post on Instagram A post shared by ESTELA GRANDE (@estelagrande) Estela Grande presume de tipazo en bañador. La que fuera mujer de Diego Matamoros se encuentra disfrutando de unos maravillosos días de vacaciones en Ibiza, desde donde ha compartido esta imagen desde un barco en el que presume de cuerpazo.

View this post on Instagram A post shared by Noelia López (@noelopezv) Noelia López y su desnudo más natural. La modelo ha compartido una imagen de lo más idílica en la que aparece un lugar idílico vestida solamente con un sombrero.

View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa agradece el cariño por su cumpleaños. La cantante ha compartido un vídeo para agradecer todas las felicitaciones que ha recibido por su cumpleaños.

View this post on Instagram A post shared by mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial) La reflexión de María José Suárez tras su separación. Aunque la ruptura con el que fuera su marido Jordi Nieto ha sido amigable y no hay terceras personas de por medio, la modelo se enfrenta a unos momentos delicados, por eso ha tirado de nostalgia para compartir un reflexión que parece que define muy bien la situación en la que se encuentra.

