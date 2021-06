Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Makoke (@makoke_) Makoke, feliz pese a su poca suerte en el amor Makoke no deja de acumular desengaños amorosos. Si hace dos meses anunciábamos que había roto con su anterior novio, Javier, ahora se confirma su ruptura con Luis, un empresario con el que parecía estar muy ilusionada y con el que hace poco veíamos de escapada romántica. Sea como fuere, a la ex de Kiko Matamoros parece no importarle mucho, posando así de sonriente y atrevida a las puertas de una iglesia a la que ha acudido como invitada a una boda. ¡Cómo salga el cura!

View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) María Pedraza, vida salvaje en Ibiza María Pedraza parece que lleva días intentando enseñar a posar de la manera más sexy a sus fieles seguidores. La actriz de series tan conocidas como ‘La casa de papel’ o ‘Élite’ está pasando unos días de vacaciones en Ibiza junto a un concurrido grupo de amigos y, como ella misma señala, disfrutando de “la vida salvaje”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_) Hiba Abouk cuenta con la mejor fotógrafa Y no, no vamos a dejar de seguir hablando de María Pedraza. Y es que la joven, durante su estancia en la isla pitiusa se ha animado a hacerle toda una sesión fotográfica a la protagonista de ‘El Príncipe’. La cosa parece que ha empezado bien, con Abouk sacando a relucir su conocido talento para el posado, pero creemos que por la carcajada de la segunda fotografía no estaba muy cómoda teniendo que guardar la compostura con el movimiento de la embarcación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) Irene Rosales recarga sus pilas El pasado fin de semana, Irene Rosales sorprendió al afirmar en el plató de ‘Viva la vida’ que se planteaba apartarse del medio televisivo cansada de estar siempre en el ojo del huracán por las continuas polémicas protagonizadas por los miembros del clan Pantoja. Mucho más serena y tras tomarse unos días de descanso, la esposa de Kiko Rivera parece estar mucho más tranquila y reconfortada para seguir haciendo frente a lo que se le venga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero saca a relucir su lado más romántico No sabemos por qué, pero Sara Carbonero se ha animado a colgar un romántico poema de Pedro Salinas en su cuenta de Instagram. La fotografía no da muchas pistas del críptico mensaje que nos quiere transmitir, pero lo cierto es que encontramos versos tan elocuentes como ‘lo que eres, me distrae de lo que dices’. ¿Habrá sacado la periodista su vena rapsoda o es que ha sido asaeteada por las flechas de Cupido?

