Instagram Stories Miguel Torres Jr., puro estilazo piscinero Con este sol abrasador que sacude la península, no hay nada como tomarse un refrescante baño para sofocar el calor. Sin embargo, creemos que nadie lo haría con más estilo que el hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres, quien ha disfrutado de su bañito en la piscina, en compañía de papi, a bordo de un original flotador con toldo incluido.

View this post on Instagram A post shared by Andrea Duro 🌵🌵 (@andreaduro) Último día de rodaje Así de contentas se han mostrado Andrea Duro, Macarena Gómez, Mariam Hernández y Kira Miró ante el fin del rodaje de su última película, ‘Todos lo hacen’, segundo trabajo del director Martín Cuervo. Y como en esta vida hay que ser agradecidas, no han dudado en mostrar su afecto a todo el equipo.

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja vive por primera vez el Orgullo de Madrid La colaboradora de ‘Sálvame’ se ha mostrado entusiasmada por acudir por primera vez a la manifestación del Orgullo de la capital. Ataviada con una bandera LGTBIQ+, la joven parece estar pasándoselo bomba, situación que ha querido compartir con sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) Helen Lindes recibe su vacuna Al igual que muchos otros famosos, la modelo ha querido compartir con sus seguidores de Instagram el momento en el que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19. “Feliz de haber contribuido hoy a mi parte en todo esto. Aunque no hay que bajar la guardia y debemos seguir teniendo mucha precaución”, recuerda la esposa de Rudy Fernández.

View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Ana Obregón recuerda la graduación de su hijo Ana Obregón ha rescatado una preciosa fotografía junto a su hijo para recordar que justo hace siete años se encontraban juntos en las playas de Miami Beach celebrando la doble graduación del tristemente joven fallecido. “A veces la vida nos atrapa en un laberinto de felicidad del que creemos que no vamos a salir nunca”, se lamenta la actriz.

Instagram El inevitable recuerdo de Irene Rosales. La mujer de Kiko Rivera ha escrito una tiernas palabras para felicitar a su madre en el día en el que hubiese cumplido 60 años.

View this post on Instagram A post shared by Diego Pablo Simeone (@simeone) Diego Simeone y Carla Pereyra, disfrutan de unas vacaciones familiares. El entrenador del Atlético de Madrid vive unos días de descanso con su mujer y sus hijos en Ibiza.

View this post on Instagram A post shared by Malena Costa Sjögren (@malenacosta7) Malena Costa presume de chico y vacaciones. La modelo se encuentra disfrutando de su merecido descanso con su marido, el futbolista Mario Suárez en Formentera desde nos ha envidia con esta imagen en bikini.

View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) Sergio Ramos anima a la Roja. El excapitán del Real Madrid ha compartido un vídeo dando su apoyo a la Selección Española que está jugando la semifinales de la Eurocopa.

View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) Dulceida y Laura Escanes, a los Marilyn Monroe. Las influencers han asistido a un evento en Milán desde donde han grabado este divertido vídeo en el que se les ve presumiendo de melena al viento.

Marta Peñate y Tony Spina, medio año de amor View this post on Instagram A post shared by Marta Peñate Amador (@martapenateamador) La pareja está de celebración y la joven le ha dedicado unas emotivas palabras a su chico a través de su Instagram. "Te puedo amar más??😍😍 por muchos meses más mi amor!!!❤️❤️ como dices nunca se nos pasó por la cabeza… pero no sabes cómo me alegro que pasara! Te amo!!", le contestó Tony.

Yoli Claramonte denuncia los memes Instagram Hay muchos instagrammers que tienden a utilizar las publicaciones de Yoli para hacer humor, pero otros han pasado los límites. "Hay una imagen mía en Twitter que está circulando de un texto que yo no he puesto", comentaba por stories. "Así que, por favor, dejad de creer ese tipo de cosas porque en realidad no merece la pena prestarle atención a esa gente que tiene mucho tiempo libre". "Más amor y menos odio en redes, por favor"

Rosalía disfruta de París View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) La cantante llama la atención allá por donde va y ahora se ha apuntado a una nueva tendencia: las cejas rubias. Rosalía presume de nuevo look.

Cristina Pedroche, maquillaje orgulloso View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La presentadora compartió una imagen suya con un maquillaje en homenaje a Orgullo LGTBI+ que se celebra estos días.

Paula Echevarría ya está vacunada Instagram La actriz ha querido compartir emocionada que ya está vacunada contra el coronavirus compartiendo una imagen suya con el certificado de vacunación en la mano.

Rosa Benito presume de amigo de altura View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) La colaboradora de 'Ya es mediodía' compartió una imagen bien abrazadita a Pau Gasol, estrella del baloncesto.

Anita Matamoros, una tía entregada Instagram La hija de Makoke está encantada con el nuevo miembro de la familia, el bebé de su hermano Javier Tudela. La influencer ha explicado cómo se sintió la primera vez que tuvo al pequeño Javi en brazos.

Gloria Camila toma prestado un vestido de Rocío Flores Instagram La hija de Ortega Cano utilizó sus redes sociales para lanzarle un mensaje a su sobrina: le había cogido uno de sus vestidos. Rocío se lo tomó bien y le contestó, entre risas, que se lo prestaba sin problema.

Joe Jonas y Sophie, de aniversario View this post on Instagram A post shared by J O E J O N A S (@joejonas) El cantante y Sophie Turner se casaron hace dos años y han celebrado su aniversario compartiendo fotos de su gran día.

Rosa López desconecta View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) La cantante necesita el contacto con la naturaleza para coger fuerzas y preparar sus próximos conciertos. Allí respira aire puro y se acuerda de su amigo, Álex Casademunt.

Lola Índigo vuelve a la infancia View this post on Instagram A post shared by la niña (@lolaindigo) La cantante para celebrar el lanzamiento de su nuevo videoclip 'La niña de la escuela' compartió una foto suya de pequeña y también de Tini Stoessel y Belinda.

Aurah Ruiz estalla contra Jesé Instagram Jesé enviaba un comunicado anunciando que tiene coronavirus y la que fuera su ex, Aurah Ruíz, se ha mostrado muy enfadada, ya que a ella no le había comentado nada y el hijo que tienen en común es de riesgo

Todo lo que ha aprendido Steisy de diseño de casas View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La influencer ha reconocido que tras salir durante mucho tiempo con Pablo, ha comenzado a aprender mucho sobre diseño, y es que él es un gran arquitecto decorador.

Jorge Cadaval y su 'ultimátum' a Ken Appledorn View this post on Instagram A post shared by Ken Appledorn (@ken_appledorn) La pareja del humorista ha subido un divertido vídeo en el que confiesa que Jorge le ha dado un ultimátum... aunque parece que no ha escuchado nada de lo que pasará si no es más cariñoso.

María Castro, toda una Khaleesi View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz ha compartido una divertida fotografía en la que aparece disfrutando de un gran chapuzón junto a su dragón. Además, ha confesado que le costó mucho poder quedarse subida en él.

Anita Matamoros se queda sin palabras tras el comentario de su madre Instagram La hija de Kiko Matamoros no podía salir de su asombro al escuchar a Makoke decir que le "sentaba muy bien" tener a su sobrino en brazos. Una clara indirecta para que ella también le haga abuela pronto, aunque parece que Anita no está por la labor.

Así era Violeta Mangriñán de pequeña Instagram La 'influencer' ha querido rescatar su baúl de los recuerdos y ha compartido unas tiernas imágenes de su infancia. Una imagen que ha enternecido a todos sus seguidores.

Kiko Hernández confiesa que echa mucho de menos a Mila View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) El colaborador de 'Sálvame' ha compartido una fotografía de su compañera para confesar que sigue echándole mucho de menos, y es que está viviendo unos días muy difíciles tras perderla.

Amor Romeira se desnuda en redes por un gran motivo View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) La influencer ha compartido una publicación en la que aparece completamente desnuda con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ . "Que nadie te diga donde empieza o acaba tu libertad", ha escrito junto a la instantánea,

Thalia y su gran declaración de amor View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia) La cantante ha compartido una bonita fotografía en la que aparece junto a su marido cuando estaban recién casados. Ahora, tras más de 20 años, ha querido rescatar esta instantánea para dejarle claro lo mucho que le sigue queriendo.

Roberto Leal muestra su particular "casa rural" View this post on Instagram A post shared by Roberto Leal (@robertolealg) El presentador ha compartido un divertido vídeo donde asegura que va a mostrar la casa que tiene en el campo... aunque parece que nada es lo que parece.

Anabel Pantoja continúa con su objetivo de ponerse en forma View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) "No hay excusas", ha escrito la colaboradora de 'Sálvame'. Anabel Pantoja continúa a tope con su rutina de ejercicios para conseguir ponerse en forma.

