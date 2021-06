Anita Matamoros se queda sin palabras tras el comentario de su madre Instagram La hija de Kiko Matamoros no podía salir de su asombro al escuchar a Makoke decir que le "sentaba muy bien" tener a su sobrino en brazos. Una clara indirecta para que ella también le haga abuela pronto, aunque parece que Anita no está por la labor.

Así era Violeta Mangriñán de pequeña Instagram La 'influencer' ha querido rescatar su baúl de los recuerdos y ha compartido unas tiernas imágenes de su infancia. Una imagen que ha enternecido a todos sus seguidores.

María Castro, toda una Khaleesi View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz ha compartido una divertida fotografía en la que aparece disfrutando de un gran chapuzón junto a su dragón. Además, ha confesado que le costó mucho poder quedarse subida en él.

Jorge Cadaval y su 'ultimátum' a Ken Appledorn View this post on Instagram A post shared by Ken Appledorn (@ken_appledorn) La pareja del humorista ha subido un divertido vídeo en el que confiesa que Jorge le ha dado un ultimátum... aunque parece que no ha escuchado nada de lo que pasará si no es más cariñoso.

Todo lo que ha aprendido Steisy de diseño de casas View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La influencer ha reconocido que tras salir durante mucho tiempo con Pablo, ha comenzado a aprender mucho sobre diseño, y es que él es un gran arquitecto decorador.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io