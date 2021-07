Laura Escanes y Dulceida, dos divas en Milán

Instagram El inevitable recuerdo de Irene Rosales. La mujer de Kiko Rivera ha escrito una tiernas palabras para felicitar a su madre en el día en el que hubiese cumplido 60 años.

View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) Dulceida y Laura Escanes, a los Marilyn Monroe. Las influencers han asistido a un evento en Milán desde donde han grabado este divertido vídeo en el que se les ve presumiendo de melena al viento.

View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) Sergio Ramos anima a la Roja. El excapitán del Real Madrid ha compartido un vídeo dando su apoyo a la Selección Española que está jugando la semifinales de la Eurocopa.

View this post on Instagram A post shared by Malena Costa Sjögren (@malenacosta7) Malena Costa presume de chico y vacaciones. La modelo se encuentra disfrutando de su merecido descanso con su marido, el futbolista Mario Suárez en Formentera desde nos ha envidia con esta imagen en bikini.

View this post on Instagram A post shared by Diego Pablo Simeone (@simeone) Diego Simeone y Carla Pereyra, disfrutan de unas vacaciones familiares. El entrenador del Atlético de Madrid vive unos días de descanso con su mujer y sus hijos en Ibiza.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io