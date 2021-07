View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja vive por primera vez el Orgullo de Madrid La colaboradora de ‘Sálvame’ se ha mostrado entusiasmada por acudir por primera vez a la manifestación del Orgullo de la capital. Ataviada con una bandera LGTBIQ+, la joven parece estar pasándoselo bomba, situación que ha querido compartir con sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Andrea Duro 🌵🌵 (@andreaduro) Último día de rodaje Así de contentas se han mostrado Andrea Duro, Macarena Gómez, Mariam Hernández y Kira Miró ante el fin del rodaje de su última película, ‘Todos lo hacen’, segundo trabajo del director Martín Cuervo. Y como en esta vida hay que ser agradecidas, no han dudado en mostrar su afecto a todo el equipo.

View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Ana Obregón recuerda la graduación de su hijo Ana Obregón ha rescatado una preciosa fotografía junto a su hijo para recordar que justo hace siete años se encontraban juntos en las playas de Miami Beach celebrando la doble graduación del tristemente joven fallecido. “A veces la vida nos atrapa en un laberinto de felicidad del que creemos que no vamos a salir nunca”, se lamenta la actriz.

Instagram Stories Miguel Torres Jr., puro estilazo piscinero Con este sol abrasador que sacude la península, no hay nada como tomarse un refrescante baño para sofocar el calor. Sin embargo, creemos que nadie lo haría con más estilo que el hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres, quien ha disfrutado de su bañito en la piscina, en compañía de papi, a bordo de un original flotador con toldo incluido.

View this post on Instagram A post shared by Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) Helen Lindes recibe su vacuna Al igual que muchos otros famosos, la modelo ha querido compartir con sus seguidores de Instagram el momento en el que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19. “Feliz de haber contribuido hoy a mi parte en todo esto. Aunque no hay que bajar la guardia y debemos seguir teniendo mucha precaución”, recuerda la esposa de Rudy Fernández.

