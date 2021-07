View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) David Beckham celebra 22 años de amor con Victoria. Son unas de las parejas más famosas del 'star system' y siguen estando tan unidos y tan enamorados como el primer día. Pocos apostaban por su relación, pero la pareja ya lleva más de 22 años juntos.

View this post on Instagram A post shared by Beatriz Luengo (@beatrizluengo) La tierna felicitación de Beatriz Luengo a MAM. La actriz y cantante ha querido lanzar un tierno mensaje a su amigo Miguel Ángel al que conoció hace más de 20 años cuando trabajaban junto en 'Un paso adelante' desde el primer día conectaron y siguen siendo amigos hoy en día.

Instagram Laura Matamoros muestra una conversación con su padre. Kiko Matamoros tiene unas ganas enorme de que su nieto Matías triunfe como futbolista y cree que tiene un gran potencial para hacerlo por eso anima a su hija y traza un plan para su nieto.

View this post on Instagram A post shared by Rudy Fernandez (@rudy5fernandez) Rudy Fernández comparte una tierna fotografía con Helen. El jugador de baloncesto ha celebrado este 4 de julio seis años de matrimonio con la modelo Helen Lindes. "Nunca me sueltes cariño. Te quiero con locura", escribe.

Instagram David De Gea comparte una imagen muy íntima con su hija Yanay. El futbolista ha compartido una tierna imagen con su hija pequeña en la que aparecen durmiendo en su cama y con la que ha querido felicitar los primeros cuatro meses de vida de su hija junto a Edurne.

