View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) Carlota Corredera comparte su foto favorito de sus vacaciones Después de varias semanas de descanso, la presentadora de ‘Sálvame’ ha revisado su carrete y ha escogido la instantánea que mejor refleja la felicidad que siente con la llegada de la temporada estival.

View this post on Instagram A post shared by E S M E R A L D A M O Y A (@emeraldmoya) Esmeralda Moya bautiza a su hija Justo un año después de dar el ‘sí, quiero’ a su marido, Carlos García, la actriz ha podido bautizar a su segunda hija, Amalia, nacida el pasado 22 de mayo. Pareja, ¡a disfrutar!

Instagram Stories Adara y Rodri dan un paso más en su relación Después de una fugaz crisis en la que llegaron a romper su relación, Adara y Rodri han retomado su romance con muchas ganas. A través de sus Stories de Instagram, la ganadora de ‘GH VIP’ ha explicado que el ex de Bea Retamal jamás le fue infiel. “Rodri en ningún momento me engañó, así que no le he perdonado ni nos hemos dado una segunda oportunidad”, señala. Además, ha desvelado que tienen en mente irse a vivir juntos. “Nos encantaría dar el paso y estamos en ello”, añade.

Instagram Stories Ivana Icardi y Hugo Sierra, comprometidos A la espera de que llegue al mundo su primer hijo en común, Ivanna Icardi y Hugo Sierra acaban de anunciar que se han comprometido. Aunque la romántica pedida de mano fue el 7 de julio de 2020, no ha sido hasta ahora cuando la pareja lo ha compartido con sus seguidores. Convencidos que estarán muy ilusionados con la llegada de su gran día, la exconcursante de ‘SV’ ha compartido una poesía de Mario Benedetti que habla de una pedida de mano.

Instagram Stories Ana Obregón felicita a su excuñado Giorgio Aresu acaba de ganar el juicio contra su segunda esposa, Evan Fancsali, por secuestrar en su día al hijo que tuvieron en común y mantenerlo en paradero desconocido durante más de cuatro años. La que fuera su cuñada durante su matrimonio con Amelia Obregón, la actriz Ana Obregón, se ha mostrado muy contenta por la noticia a través de las redes sociales. “¡Enhorabuena, Giorgio! Se acabó tu sufrimiento”, escribe la artista.

View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) Paz Padilla, en volandas La presentadora se encuentra disfrutando de unos días de descanso en su querida Zahara de los Atunes, momento que ha aprovechado para grabar un divertido vídeo en un restaurante. En las imágenes se puede ver como los miembros del personal ‘raptan’ a Paz y se la van pasando en volandas hasta que acaba siendo ‘acuchillada’ en la cocina. ¡Qué bien se lo pasa!

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian presume de cuerpo La miembro del clan Kardashian se ha marcado un divertido posado veraniego desde Palm Springs. Ataviada con un minúsculo bikini morado, saluda a sus seguidores mientras deja al descubierto su envidiada anatomía.

View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) Antonio Banderas, ‘enamorado’ de Angelina Jolie El actor ha rescatado una fotografía de ‘Pecado original’, película en la que compartió créditos con la ex de Brad Pitt, para rememorar uno de sus diálogos: “Y quizás más adelante les cuente la historia de cómo llegamos aquí. Es un cuento interesante. Algo de eso es incluso cierto. Pero, por ahora, puedo decir que desde el momento en que la vi, la amé. Y no importa el precio, no puedes alejarte del amor”.

View this post on Instagram A post shared by Andres Iniesta (@andresiniesta8) Andrés Iniesta celebra su noveno aniversario de bodas El futbolista no ha querido dejar pasar la oportunidad de rememorar uno de los días más importantes de su vida: su boda con Anna Ortiz.

Instagram Stories Anabel Pantoja, enferma La sobrina de Isabel Pantoja ha asustado a sus seguidores al compartir una fotografía en la que aparece su brazo con una vía puesta. Pese a que la colaboradora de ‘Sálvame’ llamaba a la calma, al final ha tenido que dar explicaciones ante el revuelo suscitado: “A ver, solo aclarar que no es nada grave. Llevaba dos días mala con la garganta, pero con mocos y tal me asustó. He ido a urgencias hoy porque me he despertado afónica. Me han puesto calmantes en vena, tengo faringitis aguda, tengo que estar con antibiótico. Hay que tener cuidado con el aire acondicionado y callada”. ¿Logrará su propósito de no emitir palabra alguna?

Laura Matamoros Instagram La influencer está que no le cabe tanta felicidad en el pecho, pero el que más contento está de la familia es el pequeño Mati. Mediante stories, Laura enseñaba como el nieto de Kiko Matamoros elige un peluche para regalar a su nuevo hermanito.

Diego Matamoros View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Ya está aquí julio y parece que viene con fuerza. "El que te roba el cora", escribe con un tono jocoso Diego en su Instagram mostrando tipazo.

Álex Bueno View this post on Instagram A post shared by Alex Bueno (@alexbueno22) Parece que muchos famosos están disfrutando de sus vacaciones. El que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' se ha ido a Cadiz para disfrutar de sus playas y así presumir de músculo.

Amor Romeira View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) La ex gran hermana se ha hecho toda una estrella de la canción. Esta noche estará disponible su nuevo single y lo curioso de su videoclic, es que la sobrina de la reina Letizia participa.

Suso Álvarez View this post on Instagram A post shared by Suso Álvarez Perera (@oficialsusogh16) Suso ha disfrutado de unos días de relax en Ibiza con su pareja actual, Amanda. Hacía tiempo que no veíamos a Suso tan feliz con alguien así que esto puede sonar a campanas de boda.

Rafa Mora y Macarena Millán Instagram Rafa Mora y Macarena Millán han pasado el día entre animalitos. La más atrevida ha sido Macarena, que no le ha temblado el pulso a la hora de coger una serpiente. A Rafa se le podía escuchar "no me lo acerques. No sé quien tiene más peligro".

Sandra Barneda Instagram Mientras está con las grabaciones de 'La isla de las tentaciones', la presentadora aprovecha sus descanso para curiosear en Instagram. Ha descubierto el mundo de los filtros y es muy entretenido.

Cristina Pedroche Instagram Cristina Pedroche ya respira tranquila. La presentadora y colaboradora de televisión ha conseguido ya vacunarse con la primera dosis y no dudaba en mostrar el momento.

Anna F. Padilla cuelga el cartel de 'no molestar' View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) La hija de Paz Padilla no necesita más: una cómoda hamaca y un poco de sombra para disfrutar de un sueñecito reparador. ¡A descansar!

Violeta y Fabio comparten una buena noticia View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) A pesar de que España no llegó a la final de la Eurocopa, la pareja quiso alegrar a sus seguidores con otra buena nueva: sale Diablita Remix, el nuevo tema de Fabio que promete hacernos bailar y mucho este verano.

Amelia Bono, agradecida View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) La ex de Manuel Martos cumplía 40 años después de confirmar su separación y lo ha hecho con el cariño de los suyos. Además, ha querido agradecer las muestras de cariño recibidas. ¡Muchas felicidades!

Esmeralda Moya, día de piscina View this post on Instagram A post shared by E S M E R A L D A M O Y A (@emeraldmoya) La actriz asegura que el verano es una de sus estaciones favoritas y lo disfruta a tope. Con un bañador y su sombrero favorito, se refresca en la piscina. ¡Quién pudiera!

David Bisbal, en aguas de Almería View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante es el mejor profeta de su tierra y comparte con sus seguidores sus más bellos rincones. El último, bajo el mar, en el Cabo de Gata Níjar, donde hizo submarinismo. ¡Precioso!

Adriana Abenia y su foto más sensual View this post on Instagram A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) Así, en ropa interior y con el pelo alborotado, la presentadora les preguntaba a sus más de 302.000 seguidores que, si después de levantarse a las 6 de la mañana, le recomendaban siesta o piscina. ¿Vosotros qué habríais hecho?

Nuria Marín desvela qué pasa en 'Sálvame' durante las publis View this post on Instagram A post shared by Nuria Marin (@nuriasecret) Como 'dueña del cortijo', la presentadora (a la que muchos piden que se quede ella y no vuelva Carlota Corredera) ha contado a todos sus seguidores qué hacen los colaboradores del programa cuando creen que nadie les ve. ¿Charlan entre ellos? ¿Discuten? ¿Se retocan? ¿Se aburren? Todas las respuestas en el vídeo de Nuria.

Sonia Ferrer, días de sol y playa View this post on Instagram A post shared by Sonia Ferrer (@soniaferrer) Para presumir hay que sufrir y eso es lo que le ha pasado a Sonia Ferrer, que posa espectacular en bañador y en un entorno precioso pero... Tal y como ella confirma: "Sí, esas rocas son tan incómodas como parecen, no hay más que ver mi manita agarrotada intentando resistir".

Óscar Higares, ¿suplente en la Selección Española? View this post on Instagram A post shared by Oscar Higares (@oscarhigares) Torero, actor y ¿futura promesa del fútbol? Óscar Higares aprovecha sus vacaciones en Cádiz para ponerse en forma y así lo muestra en sus redes. Un entrenamiento duro pero en un entorno maravilloso. "Calienta chaval que hoy sales...", escribe.

Vanesa Martín recuerda los veranos de su niñez View this post on Instagram A post shared by Vanesa Martín (@vanesamartin_) La cantante ha sorprendido a todos sus seguidores subiendo esta tierna foto en su muro. Una 'baby Vanesa' cuya mayor preocupación era "llenar el cubo de agua y que llegara el máximo posible a mi 'fortaleza'... la vida mientras tanto ocurría".

Cristiano Ronaldo se pone pensativo View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) Sí, el futbolista ha compartido una imagen en la aparece de lo más pensativo y ya, de paso, presumiendo de six-pack. Lo que nunca podremos saber es qué pasaba por su cabeza, pero nos imaginamos algo así como "¿qué hago esta tarde: me voy a Ibiza o a Capri?".

Steisy, ¿a punto de la boda? View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) Pocas cosas nos hacen más ilusión que un bodorrio entre nuestros famosos, y Steisy y Pablo ¡podrían ser los siguientes! Al menos, eso dice ella, que atendió, junto a su churri, un enlace este pasado fin de semana: "Los próximos nosotros. Pablito, espabila, tío", le pide a su novio. ¡Qué ganas tenemos de que se regalen unos buenos pedruscos! Aunque eso sí, esperemos que la organización de su boda sea más tranquila, porque cuando lo intentaron por primera vez acabó en bronca...

Paula Echevarría se vuelca con el asesinato de Samuel View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La influencer ha querido usar su plataforma para denunciar públicamente el "asco" que le da el crimen de odio que le costó a vida a un joven de 24 años este pasado fin de semana en A Coruña mientras, según las amigas del asesinado, un grupo de jóvenes le apaleaban hasta la muerte al grito de "maricón" tras un supuesto malentendido por un móvil. Todo un detalle por parte de una grande de las redes sociales para dar voz a este tipo de actos deleznables. No ha sido la única: Fernando Tejero, Pepón Nieto o Nuria Gago también lo han condenado.

Máximo Huerta, torrado al sol View this post on Instagram A post shared by MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta) El ex ministro está viviendo la vida al máximo, tal y como pone él mismo en su Instagram, y es que ha conseguido escaparse unos días a la playa para desconectar. ¡Qué suerte!

Maestro Joao, de aniversario View this post on Instagram A post shared by Maestro Joao (@maestro_joao) El adivino no esconde su amor, y precisamente estos días está de aniversario con su nuevo churri, Santiago Rubio. Ambos han pasado un fin de semana celebrando, además, el Orgullo LGTBI. ¡Dos celebraciones en una!

Kiko Rivera, adiós al COVID View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El DJ ya está en posición de poder despedirse del peligro de infectarse de coronavirus, y es que este lunes ha recibido su dosis correspondiente de la vacuna. ¡Todo sea por la vuelta a la normalidad! Eso sí, tocaba bromear también con el momento sobre los rumores infundados de que inyectan un microchip: "Con el 5G activo", escribía. ¡Mejor tomárselo con humor...!

Heidi Klum, espectacular a los... View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) ¡... 48 años! La modelo los cumplió hace sólo un mes, y sigue estando como si tuviera 30. ¿Qué tipo de pacto ha hecho con el diablo? ¡Queremos el mismo!

Iván González se pone 'hot' View this post on Instagram A post shared by IVÁN GONZÁLEZ (@ivangoonzalez_) Lleva el veranito con su correspondiente calor y con él las ganas de quitarse la camiseta. El ex superviviente Iván González es todo un experto en eso de enseñar carne, aunque a él no le hace falta el calor: lo hace todo el año. ¡Y nosotr@s agradecid@s de alegrarnos la vista, oye!

Miguel Bernardeau cambia a Aitana por... View this post on Instagram A post shared by Miguel Bernardeau (@miguel_bernardeau) Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, y está claro que Miguel tiene más mimos para su perra Sopa que para su churri, la cantante Aitana. Nos preguntamos si se pondrá celosona o es que Aitana es igual que él... ¡Esto sí que es un triángulo amoroso en toda regla!

