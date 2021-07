Nuria Marín desvela qué pasa en 'Sálvame' durante las publis View this post on Instagram A post shared by Nuria Marin (@nuriasecret) Como 'dueña del cortijo', la presentadora (a la que muchos piden que se quede ella y no vuelva Carlota Corredera) ha contado a todos sus seguidores qué hacen los colaboradores del programa cuando creen que nadie les ve. ¿Charlan entre ellos? ¿Discuten? ¿Se retocan? ¿Se aburren? Todas las respuestas en el vídeo de Nuria.

Sonia Ferrer, días de sol y playa View this post on Instagram A post shared by Sonia Ferrer (@soniaferrer) Para presumir hay que sufrir y eso es lo que le ha pasado a Sonia Ferrer, que posa espectacular en bañador y en un entorno precioso pero... Tal y como ella confirma: "Sí, esas rocas son tan incómodas como parecen, no hay más que ver mi manita agarrotada intentando resistir".

Óscar Higares, ¿suplente en la Selección Española? View this post on Instagram A post shared by Oscar Higares (@oscarhigares) Torero, actor y ¿futura promesa del fútbol? Óscar Higares aprovecha sus vacaciones en Cádiz para ponerse en forma y así lo muestra en sus redes. Un entrenamiento duro pero en un entorno maravilloso. "Calienta chaval que hoy sales...", escribe.

Vanesa Martín recuerda los veranos de su niñez View this post on Instagram A post shared by Vanesa Martín (@vanesamartin_) La cantante ha sorprendido a todos sus seguidores subiendo esta tierna foto en su muro. Una 'baby Vanesa' cuya mayor preocupación era "llenar el cubo de agua y que llegara el máximo posible a mi 'fortaleza'... la vida mientras tanto ocurría".

Cristiano Ronaldo se pone pensativo View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) Sí, el futbolista ha compartido una imagen en la aparece de lo más pensativo y ya, de paso, presumiendo de six-pack. Lo que nunca podremos saber es qué pasaba por su cabeza, pero nos imaginamos algo así como "¿qué hago esta tarde: me voy a Ibiza o a Capri?".

