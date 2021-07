Instagram Stories Palito Dominguín desvela las secuelas de ‘SV 2021’ A través de sus Stories, la hija de Lucía Dominguín se ha sincerado sobre las consecuencias que han traído a su vida su paso ‘Supervivientes 2021’. "Desde que llegué de la isla, la comida me sienta bastante mal, muchas de las comidas. He pensado en quitarme de harinas y ver si las cosas sin gluten me sientan mejor porque la pasta me sienta fatal, la bollería también", se lamenta. A su vez, se queja que lo que verdaderamente le apetece no es que sea precisamente muy original: "Llevo todo el día pensando qué quiero comer y no sabía qué era lo que me apetecía de verdad. ¿Y sabéis qué era lo que me apetecía? Arroz blanco con almendras. ¡Manda huevos! Lo que he estado comiendo tres meses".

Instagram Stories Ana María Aldón anuncia que se queda ‘sin vacaciones’ En un trayecto de tren con destino a Madrid para acudir a ‘Viva la vida’, la mujer de José Ortega Cano ha confirmado que durante las próximas semanas seguirá apareciendo en el programa presentado por Emma García. Eso sí, hay que tener en cuenta que el resto de la semana lo tiene libre para poder disfrutar de los placeres de la temporada estival…

Instagram Stories Jessica Bueno desvela cuánto peso cogió durante su tercer embarazo Haciendo uso de sus redes sociales, la modelo ha compartido algunos detalles de su embarazo y el parto de su tercer hijo. El pequeño Alejandro nació por cesárea en la semana 40, una cirugía que provocó un dolor considerable en la actual esposa de Jota Peleteiro. Además, ha dado una cifra sobre cuánto peso ha cogido durante el embarazo: "El último mes no me pesé, pero yo creo que entre 18 y 20 kilos, aunque la mayoría del peso estoy segura que ha sido retención de líquidos, porque siempre me pasa, que después bajo rápido de peso las primeras semanas, antes de iniciar una dieta saludable".

View this post on Instagram A post shared by  OMAR MONTES (@omarmontesofficial) Omar Montes se mete a escritor El cantante ha sorprendido a propios y extraños al anunciar por sorpresa el lanzamiento de su primer libro, una obra que ha titulado ‘Mi vida mártir’. Tal y como indica, su debut en las estanterías tendrá lugar el próximo 6 de octubre y ha contado con el apoyo de Boris Izaguirre y Luis Salvador. ¿Estás deseoso por hacerte con él?

View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Ana Obregón se recrea en las ‘pequeñas cosas’ La polifacética artista ha compartido un vídeo recopilatorio con imágenes de su pasado y cargado de melancolía. En él podemos ver a Obregón compartir algunos momentos de felicidad junto a algunas de las personas que han marcado su existencia: su hijo Aless Lequio, su progenitora y su expareja, el televisivo Alessandro Lequio. Las imágenes vienen acompañadas por una elocuente canción de Joan Manuel Serrat: ‘Aquellas pequeñas cosas’.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Kiko Hernández se vacuna Los famosos están haciendo una gran labor por concienciar a la población reticente para que se vacune contra la covid-19. El último en hacerlo ha sido Kiko Hernández, quien ha querido dar las gracias al mismo tiempo que anunciaba que ya tiene la pauta completa… ¡y recurriendo a la pública!

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja celebra su cumple sin Omar Pese a no poder estar en su tierra por motivos laborales, Anabel Pantoja no ha desaprovechado el tiempo y ha decidido celebrar su 35 cumpleaños en Madrid. A través de sus Stories de Instagram, hemos podido saber que la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha reunido a la mesa junto a un grupo de amigos, destacando la ausencia del ‘Negro’. ¿Dónde se habría metido Omar Sánchez?

View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) Carlota Corredera vuelve a ‘Sálvame’ recordando a Mila Ximénez Carlota Corredera pisa por primera vez el plató de ‘Sálvame’ tras la muerte de su Mila Ximénez. La presentadora, que ha estado de vacaciones, ha querido compartir un momento muy especial de su boda, celebrada el 15 de junio de 2013, para recordar a la recientemente fallecida colaboradora del espacio vespertino de Telecinco. “Te sentiré muy cerca, querida Mila”, señala la gallega.

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Pilar Rubio y Sergio Ramos disfrutan de la ‘ciudad del amor’ Tras el inesperado fichaje de Sergio Ramos por el Paris Saint-Germain, el futbolista y su familia se han visto obligados a trasladarse rápidamente a la capital francesa. Sin embargo, parece que el matrimonio sabe muy bien cómo aprovechar el tiempo compartiendo un momento de lo más romántico. Teniendo como telón de fondo unos fuegos artificiales, que fueron lanzados con motivo del Día Nacional de Francia, la pareja se funde en un apasionado beso.

View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Anita Matamoros presume de cochazo La influencer, de 20 años, ha puesto rumbo a Marbella en compañía de su madre y sus dos perritos para disfrutar de unos días de descanso. Aprovechando el momento, ha colgado un vídeo en sus Stories en el que muestra su nuevo coche, nada más y nada menos que un Mercedes-Benz GLA, de estilo deportivo en color gris y carrocería negra. ¿Su precio? A partir de 37 euros…

Ivana Icardi View this post on Instagram A post shared by Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) "El universo te apoya en todos los sentidos", comenta la argentina junto a esta preciosas fotos. Ivanna está a punto de dar a luz a su primera hija, Giorgia, fruto de su relación con Hugo Sierra. Todos los seguidores de la modelo coinciden en que el embarazo le está sentando de maravilla.

Susana Molina View this post on Instagram A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) La influencer no se separa un segundo de su mascota, Brunito, y por eso se ha buscado un hotel en el que admiten mascotas para pasar unos días de descanso. Pero Brunito no es el único que ocupa el corazón de Susana, que está súper enamorada de su pareja, el veterinario Guille Valle.

Anna Ferrer Padilla View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) Hasta Ibiza se ha trasladado la hija de Paz Padilla para pasar unos días de relax. Solo hay que ver este atardecer para adivinar cómo se lo está pasando Anna. ¡Qué envidia (sana)!

Marta Riesco View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La reportera de 'El programa de AR' se ha echado un nuevo amigo durante sus vacaciones en Cádiz. Así de guapa, con un estilo de lo más hippy, posaba tras cumplir uno de sus sueños. "Pensaba que no había nada más bonito que ver un atardecer en Zahara de los Atunes, pero sí, hay algo más mágico e inolvidable… Ver ese atardecer a caballo mientras paseas por la playa. Siempre fue uno de los sueños de mi vida", comenta la periodista.

Anabel Pantoja View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Este 15 de julio, la sobrina de Isabel Pantoja cumplió 35 años y mientras sus redes se llenaban de felicitaciones, ella ha dado todo el protagonismo a la mujer que le dio la vida. "Felicidades porque por lo que me han contado te di lo más grande hace 35 años… jajaja.Aún sigo dándotelo. Te quiero gracias por dejarme ser tu hija y tú ser mi madre, te quiero", escribe Anabel junto a la imagen.

Diane Kruger View this post on Instagram A post shared by Diane Kruger (@dianekruger) Pero Anabel no es la única famosa que cumple años el 15 de julio. Diez años antes que la sevillana, venía al mundo la modelo y actriz alemana Diane Kruger. "Ni siquiera me importa lo que pienses, me merezco este Martini esta noche. Entonces, ¿qué es el martes?", escribe divertida.

Maribel Verdú disfruta de su último chapuzón View this post on Instagram A post shared by bel verdu (@maribelverdu) La actriz ha confesado que está a punto de emprender un nuevo proyecto, pero antes de eso ha querido dejar reflejado su último chapuzón antes de ponerse en marcha de nuevo.

Alonso Caparrós da un consejo a sus seguidores View this post on Instagram A post shared by Alonso Caparros (@alonsocaparrosoficial) El colaborador ha compartido una tierna fotografía con su padre y ha pedido a sus seguidores que intenten aprovechar todo el tiempo que tengan con sus progenitores y no cometer el error que cometió él.

Adriana Abenia celebra su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) Adriana Abenia ha compartido una divertida publiación a través de sus redes sociales para anunciar que hoy es su cumpleaños y decirle a sus seguidores que pueden aprovechar para felicitarle.

Así se pone en forma Pilar Rubio View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) La colaboradora de 'El Hormiguero' ha mostrado los avances de su rutina de entrenamiento. La mujer de Sergio Ramos no ha dudado en presumir de cuerpazo desde el gimnasio.

Carlota Corredera, feliz de tener a Rocío Carrasco en plató View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora ha puesto fin a sus vacaciones de verano y antes de aterrizar en 'Sálvame' de nuevo ha querido compartir un mensaje a través de sus redes sociales en el que felicita a Rocío Carraco por su nuevo trabajo.

Paula Echevarría y su curiosa merienda View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz está muy feliz después de haber dado a luz a su hijo Miguel Jr. Tanto es así que no deja de compartir tiernos momentos junto a él, donde muestra cómo está pensando en "merendarse" sus pequeños piececitos.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth muestran lo que tiene que hacer por su hija View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) La pareja ha compartido un divertido vídeo mostrando cómo trenzan la crin del pony de su hija para que pueda competir. Una instantánea que ha conquistado a sus seguidores.

Laura Escanes elude la censura de Tik Tok View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) La mujer de Risto Mejide parece haber tenido problemas para subir un vídeo de ella bailando en Tik Tok. Sin embargo, esto no ha impedido que ella haya terminado mostrándoselo a sus seguidores, aunque ha tenido que ser a través de Instagram

Así recibe Nagore Robles a Sandra Barneda View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) La colaboradora ha explicado que estaba muy nerviosa por la llegada de "su chica". A pesar de que en un primer momento ha bromeado con que fuese su perrita, finalmente hemos podido ver cómo Sandra y ella se han vuelto a ver tras una larga temporada separadas.

Laura Matamoros se convierte en el mejor apoyo de su hermano Instagram Laura Matamoros ha querido dedicarle a su hermano unas bonitas palabras para felicitarle por su cumpleaños. Un mensaje que a él le ha encantado, ya que está viviendo un duro momento tras romper con Carla Barber.

Sofía Suescun, muy preocupada por su perrita View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) La joven ha compartido una fotografía en la que aparece junto a su mascota dándose un baño en la piscina mostrando su preocupación por el tumor que sufre.

Adrián Lastra felicita a su chica con un tierno mensaje View this post on Instagram A post shared by Adrian Lastra (@adrian_lastra) El actor ha querido compartir varias fotografías de ellos dos juntos para recordarle lo mucho que le quiere y lo feliz que se siente de haberle conocido.

Adara Molinero, mejor que nunca con su madre Instagram Adara Molinero ha querido felicitar a su madre a través de sus redes sociales y es que, a pesar de que hubo un tiempo en el que parecía que las cosas entre ellas no estaban bien, parece que ya han conseguido solucionarlo todo.

Álex Bueno muestra cómo ha cambiado en siete años View this post on Instagram A post shared by Alex Bueno (@alexbueno22) El ex concursante de 'La isla de las tentaciones se ha enfrentado a un gran cambio físico que no ha sido nada fácil para él y así ha querido dejarlo claro a través de sus redes sociales.

Marta López y su sensual fotografía en pijama Instagram La novia de Kiko Matamoros ha compartido una sensual fotografía a través de sus redes sociales con la que ha intentado eludir a la censura de 'Instagram'.

