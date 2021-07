Instagram Stories Anabel Pantoja, enferma La sobrina de Isabel Pantoja ha asustado a sus seguidores al compartir una fotografía en la que aparece su brazo con una vía puesta. Pese a que la colaboradora de ‘Sálvame’ llamaba a la calma, al final ha tenido que dar explicaciones ante el revuelo suscitado: “A ver, solo aclarar que no es nada grave. Llevaba dos días mala con la garganta, pero con mocos y tal me asustó. He ido a urgencias hoy porque me he despertado afónica. Me han puesto calmantes en vena, tengo faringitis aguda, tengo que estar con antibiótico. Hay que tener cuidado con el aire acondicionado y callada”. ¿Logrará su propósito de no emitir palabra alguna?

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian presume de cuerpo La miembro del clan Kardashian se ha marcado un divertido posado veraniego desde Palm Springs. Ataviada con un minúsculo bikini morado, saluda a sus seguidores mientras deja al descubierto su envidiada anatomía.

View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) Paz Padilla, en volandas La presentadora se encuentra disfrutando de unos días de descanso en su querida Zahara de los Atunes, momento que ha aprovechado para grabar un divertido vídeo en un restaurante. En las imágenes se puede ver como los miembros del personal ‘raptan’ a Paz y se la van pasando en volandas hasta que acaba siendo ‘acuchillada’ en la cocina. ¡Qué bien se lo pasa!

View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) Antonio Banderas, ‘enamorado’ de Angelina Jolie El actor ha rescatado una fotografía de ‘Pecado original’, película en la que compartió créditos con la ex de Brad Pitt, para rememorar uno de sus diálogos: “Y quizás más adelante les cuente la historia de cómo llegamos aquí. Es un cuento interesante. Algo de eso es incluso cierto. Pero, por ahora, puedo decir que desde el momento en que la vi, la amé. Y no importa el precio, no puedes alejarte del amor”.

View this post on Instagram A post shared by Andres Iniesta (@andresiniesta8) Andrés Iniesta celebra su noveno aniversario de bodas El futbolista no ha querido dejar pasar la oportunidad de rememorar uno de los días más importantes de su vida: su boda con Anna Ortiz.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io