Instagram Stories Ivana Icardi y Hugo Sierra, comprometidos A la espera de que llegue al mundo su primer hijo en común, Ivanna Icardi y Hugo Sierra acaban de anunciar que se han comprometido. Aunque la romántica pedida de mano fue el 7 de julio de 2020, no ha sido hasta ahora cuando la pareja lo ha compartido con sus seguidores. Convencidos que estarán muy ilusionados con la llegada de su gran día, la exconcursante de ‘SV’ ha compartido una poesía de Mario Benedetti que habla de una pedida de mano.

Instagram Stories Adara y Rodri dan un paso más en su relación Después de una fugaz crisis en la que llegaron a romper su relación, Adara y Rodri han retomado su romance con muchas ganas. A través de sus Stories de Instagram, la ganadora de ‘GH VIP’ ha explicado que el ex de Bea Retamal jamás le fue infiel. “Rodri en ningún momento me engañó, así que no le he perdonado ni nos hemos dado una segunda oportunidad”, señala. Además, ha desvelado que tienen en mente irse a vivir juntos. “Nos encantaría dar el paso y estamos en ello”, añade.

Instagram Stories Ana Obregón felicita a su excuñado Giorgio Aresu acaba de ganar el juicio contra su segunda esposa, Evan Fancsali, por secuestrar en su día al hijo que tuvieron en común y mantenerlo en paradero desconocido durante más de cuatro años. La que fuera su cuñada durante su matrimonio con Amelia Obregón, la actriz Ana Obregón, se ha mostrado muy contenta por la noticia a través de las redes sociales. “¡Enhorabuena, Giorgio! Se acabó tu sufrimiento”, escribe la artista.

View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) Carlota Corredera comparte su foto favorito de sus vacaciones Después de varias semanas de descanso, la presentadora de ‘Sálvame’ ha revisado su carrete y ha escogido la instantánea que mejor refleja la felicidad que siente con la llegada de la temporada estival.

View this post on Instagram A post shared by E S M E R A L D A M O Y A (@emeraldmoya) Esmeralda Moya bautiza a su hija Justo un año después de dar el ‘sí, quiero’ a su marido, Carlos García, la actriz ha podido bautizar a su segunda hija, Amalia, nacida el pasado 22 de mayo. Pareja, ¡a disfrutar!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io