View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Diego Matamoros hace balance A pocas horas de soplar las velas por su 35 cumpleaños, Diego Matamoros ha mostrado su lado más sensible y profundo. El hijo de Kiko Matamoros ha colgado una larga reflexión en su cuenta de Instagram en la que aparecen frases como estas: “He curado heridas muy profundas del pasado con mi familia” o “Ha sido un año duro por momentos y en el que no todo ha salido como quería, también de eso se trata, ¿no?”.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero y su verano invencible Desde Oporto, ciudad de la que se enamoró cuando le tocó trasladarse allí para acompañar a Iker Casillas y que así pudiera cumplir con sus compromisos profesionales, la periodista ha compartido una serie de fotos de lo más melancólicas y una poesía de Nerea Delgado, ‘Camina descalza’. Cogiendo fuerza los rumores que la relacionan sentimentalmente con el cantante Kiki Morente, Carbonero asegura estar viviendo un ‘verano invencible’.

Instagram Stories Jessica Bueno y Jota Peleteiro, de bautizo Contando los días para dar a luz a su tercer hijo, el segundo junto a Jota Peleteiro, la modelo ha hecho uso de sus redes sociales para agradecer a una pareja de amigos que hayan confiado en ellos para ser los padrinos de su hijo, un ‘precioso muñeco’ llamado Fabio.

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría felicita a Miguel Torres Jr. La actriz no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar a su hijo por sus tres meses de vida. La ex de Bustamante ha colgado un vídeo que venía acompañado del siguiente mensaje: “El ‘personajillo’ que me observa constantemente hoy cumple 3 meses y ninguno de nosotros podríamos ya vivir sin él”. ¿La reacción del padre de la criatura? Comentar la publicación y escribir ‘nuestro angelito’.

View this post on Instagram A post shared by Prinsparet (@prinsparet) Carlos Felipe de Suecia felicita el verano a sus compatriotas El príncipe sueco y su esposa, Sofia Hellqvist, acompañados de sus tres hijos, los príncipes Alejandro, Gabriel y Julián, han protagonizado este distendido posado para lanzar el siguiente mensaje: “Un saludo veraniego de parte de nuestra familia”.

