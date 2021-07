Carlota Corredera, feliz de tener a Rocío Carrasco en plató View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora ha puesto fin a sus vacaciones de verano y antes de aterrizar en 'Sálvame' de nuevo ha querido compartir un mensaje a través de sus redes sociales en el que felicita a Rocío Carraco por su nuevo trabajo.

Así se pone en forma Pilar Rubio View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) La colaboradora de 'El Hormiguero' ha mostrado los avances de su rutina de entrenamiento. La mujer de Sergio Ramos no ha dudado en presumir de cuerpazo desde el gimnasio.

Adriana Abenia celebra su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) Adriana Abenia ha compartido una divertida publiación a través de sus redes sociales para anunciar que hoy es su cumpleaños y decirle a sus seguidores que pueden aprovechar para felicitarle.

Alonso Caparrós da un consejo a sus seguidores View this post on Instagram A post shared by Alonso Caparros (@alonsocaparrosoficial) El colaborador ha compartido una tierna fotografía con su padre y ha pedido a sus seguidores que intenten aprovechar todo el tiempo que tengan con sus progenitores y no cometer el error que cometió él.

Maribel Verdú disfruta de su último chapuzón View this post on Instagram A post shared by bel verdu (@maribelverdu) La actriz ha confesado que está a punto de emprender un nuevo proyecto, pero antes de eso ha querido dejar reflejado su último chapuzón antes de ponerse en marcha de nuevo.

