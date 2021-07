Ivana Icardi View this post on Instagram A post shared by Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) "El universo te apoya en todos los sentidos", comenta la argentina junto a esta preciosas fotos. Ivanna está a punto de dar a luz a su primera hija, Giorgia, fruto de su relación con Hugo Sierra. Todos los seguidores de la modelo coinciden en que el embarazo le está sentando de maravilla.

Susana Molina View this post on Instagram A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) La influencer no se separa un segundo de su mascota, Brunito, y por eso se ha buscado un hotel en el que admiten mascotas para pasar unos días de descanso. Pero Brunito no es el único que ocupa el corazón de Susana, que está súper enamorada de su pareja, el veterinario Guille Valle.

Anna Ferrer Padilla View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) Hasta Ibiza se ha trasladado la hija de Paz Padilla para pasar unos días de relax. Solo hay que ver este atardecer para adivinar cómo se lo está pasando Anna. ¡Qué envidia (sana)!

Marta Riesco View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La reportera de 'El programa de AR' se ha echado un nuevo amigo durante sus vacaciones en Cádiz. Así de guapa, con un estilo de lo más hippy, posaba tras cumplir uno de sus sueños. "Pensaba que no había nada más bonito que ver un atardecer en Zahara de los Atunes, pero sí, hay algo más mágico e inolvidable… Ver ese atardecer a caballo mientras paseas por la playa. Siempre fue uno de los sueños de mi vida", comenta la periodista.

Anabel Pantoja View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Este 15 de julio, la sobrina de Isabel Pantoja cumple 35 años y mientras sus redes se llenan de felicitaciones, ella ha dado todo el protagonismo a la mujer que le dio la vida. "Felicidades porque por lo que me han contado te di lo más grande hace 35 años… jajaja.

Aún sigo dándotelo. Te quiero gracias por dejarme ser tu hija y tú ser mi madre, te quiero", escribe Anabel junto a la imagen.

Diane Kruger View this post on Instagram A post shared by Diane Kruger (@dianekruger) Pero Anabel no es la única famosa que cumple años este 15 de julio. Diez años antes que la sevillana, venía al mundo la modelo y actriz Diane Kruger. "Ni siquiera me importa lo que pienses, me merezco este Martini esta noche. Entonces, ¿qué es el martes?", escribe divertida.

