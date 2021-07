Anita Matamoros farda de su nuevo cochazo

View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) Anita Matamoros presume de cochazo La influencer, de 20 años, ha puesto rumbo a Marbella en compañía de su madre y sus dos perritos para disfrutar de unos días de descanso. Aprovechando el momento, ha colgado un vídeo en sus Stories en el que muestra su nuevo coche, nada más y nada menos que un Mercedes-Benz GLA, de estilo deportivo en color gris y carrocería negra. ¿Su precio? A partir de 37 euros…

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja celebra su cumple sin Omar Pese a no poder estar en su tierra por motivos laborales, Anabel Pantoja no ha desaprovechado el tiempo y ha decidido celebrar su 35 cumpleaños en Madrid. A través de sus Stories de Instagram, hemos podido saber que la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha reunido a la mesa junto a un grupo de amigos, destacando la ausencia del ‘Negro’. ¿Dónde se habría metido Omar Sánchez?

View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Pilar Rubio y Sergio Ramos disfrutan de la ‘ciudad del amor’ Tras el inesperado fichaje de Sergio Ramos por el Paris Saint-Germain, el futbolista y su familia se han visto obligados a trasladarse rápidamente a la capital francesa. Sin embargo, parece que el matrimonio sabe muy bien cómo aprovechar el tiempo compartiendo un momento de lo más romántico. Teniendo como telón de fondo unos fuegos artificiales, que fueron lanzados con motivo del Día Nacional de Francia, la pareja se funde en un apasionado beso.

View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) Carlota Corredera vuelve a ‘Sálvame’ recordando a Mila Ximénez Carlota Corredera pisa por primera vez el plató de ‘Sálvame’ tras la muerte de su Mila Ximénez. La presentadora, que ha estado de vacaciones, ha querido compartir un momento muy especial de su boda, celebrada el 15 de junio de 2013, para recordar a la recientemente fallecida colaboradora del espacio vespertino de Telecinco. “Te sentiré muy cerca, querida Mila”, señala la gallega.

View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Kiko Hernández se vacuna Los famosos están haciendo una gran labor por concienciar a la población reticente para que se vacune contra la covid-19. El último en hacerlo ha sido Kiko Hernández, quien ha querido dar las gracias al mismo tiempo que anunciaba que ya tiene la pauta completa… ¡y recurriendo a la pública!

