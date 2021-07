View this post on Instagram A post shared by  OMAR MONTES (@omarmontesofficial) Omar Montes se mete a escritor El cantante ha sorprendido a propios y extraños al anunciar por sorpresa el lanzamiento de su primer libro, una obra que ha titulado ‘Mi vida mártir’. Tal y como indica, su debut en las estanterías tendrá lugar el próximo 6 de octubre y ha contado con el apoyo de Boris Izaguirre y Luis Salvador. ¿Estás deseoso por hacerte con él?

Instagram Stories Palito Dominguín desvela las secuelas de ‘SV 2021’ A través de sus Stories, la hija de Lucía Dominguín se ha sincerado sobre las consecuencias que han traído a su vida su paso ‘Supervivientes 2021’. "Desde que llegué de la isla, la comida me sienta bastante mal, muchas de las comidas. He pensado en quitarme de harinas y ver si las cosas sin gluten me sientan mejor porque la pasta me sienta fatal, la bollería también", se lamenta. A su vez, se queja que lo que verdaderamente le apetece no es que sea precisamente muy original: "Llevo todo el día pensando qué quiero comer y no sabía qué era lo que me apetecía de verdad. ¿Y sabéis qué era lo que me apetecía? Arroz blanco con almendras. ¡Manda huevos! Lo que he estado comiendo tres meses".

Instagram Stories Ana María Aldón anuncia que se queda ‘sin vacaciones’ En un trayecto de tren con destino a Madrid para acudir a ‘Viva la vida’, la mujer de José Ortega Cano ha confirmado que durante las próximas semanas seguirá apareciendo en el programa presentado por Emma García. Eso sí, hay que tener en cuenta que el resto de la semana lo tiene libre para poder disfrutar de los placeres de la temporada estival…

Instagram Stories Jessica Bueno desvela cuánto peso cogió durante su tercer embarazo Haciendo uso de sus redes sociales, la modelo ha compartido algunos detalles de su embarazo y el parto de su tercer hijo. El pequeño Alejandro nació por cesárea en la semana 40, una cirugía que provocó un dolor considerable en la actual esposa de Jota Peleteiro. Además, ha dado una cifra sobre cuánto peso ha cogido durante el embarazo: "El último mes no me pesé, pero yo creo que entre 18 y 20 kilos, aunque la mayoría del peso estoy segura que ha sido retención de líquidos, porque siempre me pasa, que después bajo rápido de peso las primeras semanas, antes de iniciar una dieta saludable".

View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Ana Obregón se recrea en las ‘pequeñas cosas’ La polifacética artista ha compartido un vídeo recopilatorio con imágenes de su pasado y cargado de melancolía. En él podemos ver a Obregón compartir algunos momentos de felicidad junto a algunas de las personas que han marcado su existencia: su hijo Aless Lequio, su progenitora y su expareja, el televisivo Alessandro Lequio. Las imágenes vienen acompañadas por una elocuente canción de Joan Manuel Serrat: ‘Aquellas pequeñas cosas’.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io