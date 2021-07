View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Tamara Gorro, la mayor fan de Ezequiel Garay El futbolista Ezequiel Garay, marido de Tamara Gorro, acaba de anunciar su retirada debido a las continuas lesiones que le impiden dar el máximo rendimiento en el campo de juego. La ‘influencer’, ante esta decisión, ha colgado en sus redes sociales un vídeo homenaje a él junto a un sentido texto en el que hablar de su apasionante historia de superación. “Es injusto y doloroso, lo sé. Pero hay una parte muy bonita en toda esta historia, tú. Ezequiel Garay siempre ha sumado, aportado y ayudado. Ha dado ejemplo de deportividad e hizo una carrera impecable”, dice Gorro.

View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) Marta López y su última muestra de amor con Kiko Matamoros Cada cierto tiempo, la pareja formada por Kiko Matamoros y Marta López saca a relucir su lado más romántico ante sus fieles seguidores. Lo último ha sido colgar esta preciosa instantánea tomada desde una azotea de la Gran Vía madrileña. “Hasta el fin del mundo, todos los atardeceres de mi vida. Kiko Matamoros, te quiero”, reza el comentario de la modelo.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero e Iker Casillas, ¿juntos de boda? Todo parece indicar que la periodista y el futbolista han coincidido en la boda de unos amigos que tienen en común. Pese a que no hay imágenes de los dos juntos, gracias a las redes sociales hemos podido comprobar que ambos han estado este fin de semana en Valladolid. “Nos fuimos de boda. Las de siempre como nunca”, comenta Carbonero. Según ha publicado ‘El Norte de Castilla’, el convite ha tenido lugar en una finca privada cercana al lago de Maito. Como prueba definitiva, en uno de los Stories del portero aparece él tumbado en un sofá al aire libre junto a un sombrero que pertenece a la periodista.

View this post on Instagram A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) Chris Hemsworth no se olvida de su Elsa Elsa Pataky cumple hoy 45 años. Un día especial que su marido, el actor Chris Hemsworth, ha querido felicitarle a través de las redes sociales con tres fotografías. Y, la verdad, esperemos que la primera tenga un significado especial, porque nos es que la española salga especialmente favorecida... La mejor es la última, en la que aparece el Thor cinematográfico atrapando entre sus brazos a su amada. Dicho esto, ¡feliz cumpleaños!

View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) Gisela declara su amor por Nuria Fergó Las dos triunfitas han compartido una serie de imágenes de su última quedada. “¿¿Os he dicho cuánto la quiero…?? Pues os lo digo, ¡¡mucho!! ¡¡¡No os perdáis el carrusel!!! ¡¡Love you siempre!! ¡¡¡Por muchos momentos más así!!!”, señala Gisela.

