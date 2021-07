Chenoa View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Así, como si la hubieran pillado en un 'robado', ha posado la cantante para sus seguidores. Chenoa presume de cuerpazo con un mini bikini azul con el que ha subido la temperatura a alguno de sus seguidores, como su amiga Geno Machado. "Pues a mí me ha dao más calooooo!", comenta la que fue su compañera de 'OT'.

María Castro View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) ¿Has dormido alguna vez en bañador? María Castro, sí, pero no por capricho, sino por un motivo de peso. "Anoche acabe tan rota, que tropecé en la cama así y no había tiempo que perder... ¡Qué nunca se sabe cuándo va a ser el siguiente despertar! Que con quién niños se acuesta…", ha comentado junto a la imagen.

Sandra Barneda View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) ¿Está poniendo morritos para la foto? No. La verdad es que no. A la presentadora la han pillado con este gesto y ella ha vuelto a su niñez. "Es un gesto que me recuerda a una fotografía que tengo de pequeña con la misma expresión. Si le preguntara a mi madre lo afirmaría: me define ese gesto y me delata.", escribe junto a la imagen.

Katy Perry View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry) Con este modelito puedes pensar que la cantante se está preparando para ir a la luna, pero nada más lejos de la realidad. Está preparándose para algo mucho mejor: visitar una fábrica de chocolate y hacer una guerra de tartas.

Torito View this post on Instagram A post shared by Quique Torito (@torito.quique) A Torito no hay reto que se le resista y prueba de ello es el body painting que ha llevado en 'Viva la vida'. "Fantasías que ocurren en fin de semana en @vivalavidatele5 uno mismo termina conociéndose cuando hace alguna locura sana. Felices vacaciones @emmagarciaweb disfruta mucho de este descanso", comenta junto a la imagen.

Miriam Rodríguez View this post on Instagram A post shared by Miriam Rodríguez (@miriamrmusic_) Nos ha costado reconocerla pero con Cepeda todo ha sido más fácil. Sin duda, una de las concursantes de 'OT 2017' que más ha cambiado ha sido Miriam Rodríguez (ahora más rubia y sin rizos). "Lo bonito de cumplir sueños con personas a las que admiras y quieres. Lo bonito de la complicidad, de la verdad... gracias @cepeda por compartir y por la magia. Te quiero y te admiro", comenta junto a las imágenes.

