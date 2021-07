la semana de los famosos en redes

View this post on Instagram A post shared by Mar Flores (@marflores_mar) Mar Flores confía en el mejor de los fotógrafos Pese a su ruptura con Elías Sacal, tras cuatro años de relación, Mar Flores ha encontrado un sustituto mucho más cercano a la hora de encargarle la no tan sencilla tarea de encuadrar la imagen y pulsar el disparador de la cámara de fotos en el momento justo. La modelo, que se encuentra pasando unos días de vacaciones, ha colgado este espectacular posado en la proa de una embarcación al mismo tiempo que explica que la fotografía ha sido tomada por su hijo.

View this post on Instagram A post shared by Cayetana Guillén-Cuervo (@cayetanagc) Cayetana Guillén Cuervo declara su amor por su madre Siempre es buen momento para transmitirles a nuestros seres queridos lo mucho que los queremos. Por ello, Cayetana Guillén Cuervo no ha dudado ni un momento en compartir esta preciosa instantánea junto a su madre, la también actriz Gemma Cuervo, de 85 años, para decirle lo mucho que la quiere.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero se pone zen La periodista, siempre que tiene ocasión, es aficionada a compartir con su nutrida legión de seguidores bellos textos motivacionales. El último ha sido este mantra escrito por el Dalai Lama en el que se reflexiona sobre la paz interior. “Se llama calma, la disfruto, la respeto y no la quiero soltar…”, concluye el texto. ¿Qué nos querrá decir Carbonero con tan crípticos versos?

View this post on Instagram A post shared by samira.jalil (@samira.jalil) Samira Jalil, futura universitaria Ya se sabe que nunca es tarde si la dicha es buena. Y buena prueba de ello es la última noticia que ha anunciado Samira Jalil. La extronista de ‘’MYHYV’ ha compartido a través de sus redes sociales que ha aprobado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. “Ahora en septiembre, EMPIEZO a estudiar lo que quiero. OS Animo, porque mientras los pulmones tengan aire, TODO ES POSIBLE”, indica la joven. ¿Con qué carrera nos sorprenderá?

View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) Jesús Vázquez saca a relucir su vena más divertida El presentador se ha servido de una toalla para hacerse una toga y posar para el objetivo cual senador romano. “La mejor forma de empezar el día es haciendo un poco el tonto”, señala. Y la verdad es que con esa anatomía no podría estar más parecido a una escultura clásica.

View this post on Instagram A post shared by LUIS ROLLÁN (@luisrollan) Luis Rollán, presume de vacaciones con Suso. El colaborador de 'Viva la vida' ha compartido una imagen de lo más estival con su compañero de trabajo y la novia de éste.

View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) Jorge Javier, listo para su gran noche. El presentador no estará presente esta noche en la gran final de 'Supervivientes' pero por un gran motivo, el estreno de su obra 'Desmontando a Séneca' en su tierra natal.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) ¿Tamara o Isabel? La marquesa de Griñón ha compartido un selfie en redes sociales que nos ha dejado sin palabras gracias a su gran parecido a su madre, Isabel Preysler. Frente al espejo y poniendo morritos, Tamara Falcó presume de belleza.

View this post on Instagram A post shared by Kungahuset 🇸🇪 (@kungahuset) ¡Por fin! Después de un año de espera, la familia real sueca ha posado desde la isla de Öland, donde tienen su residencia de verano desde hace más de un siglo. Una imagen que ha hecho muy feliz a todos sus miembros, que esperaban este momento con ansias.

Alejandra Rubio disfruta en Marbella View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc) La hija de Terelu Campos ha compartido una fotografía de ella disfrutando en un concierto de 'Starlite' en Marbella.

Omar Sánchez y su enigmática reflexión View this post on Instagram A post shared by Omar Sánchez (@omar_sancheze33) El novio de Anabel Pantoja ha compartido con sus seguidores un misterioso mensaje justo tiempo después de anunciar que no estaría en la gala de 'Supervivientes' por un problema de salud.

Omar Suárez ya está vacunado View this post on Instagram A post shared by Omar Suárez (@omarsu) El colaborador ha confesado que para él este ha ido un día histórico, y es que por fin ha recibido la vacuna contra el coronavirus.

Cristina Castaño y su viaje a un lugar paradisíaco View this post on Instagram A post shared by Cristina Castaño (@cristinacastano_oficial) La actriz ha compartido una espectacular fotografía en la que aparece disfrutando de un gran viaje en República Dominicana.

Verónica Romero y su sensual posado en bikini View this post on Instagram A post shared by Veronica Romero - Vero (@veronica_romero_vero) La cantante ha revolucionado las redes sociales con su última publicación presumiendo de cuerpazo en bikini.

La advertencia de Khloe Kardashian a su hermana View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian) Khloe Kardashian le ha advertido a Kendal Jenner que va a tener que ir quitándose la corona de reina, ya que su pequeña parece estar quitándole el puesto.

Jano Mecha y su sensual posado View this post on Instagram A post shared by Jano Mecha (@janomecha) Jano Mecha ha compartido una publicación de lo más sensual donde muestra cómo está pasando sus noches de verano en el pueblo.

Alba Carrillo se va de comida con sus compañeros de trabajo View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La colaboradora ha confesado que se siente muy feliz del gran trabajo que realizan día a día en 'Ya es mediodía', y es que no puede estar más feliz de los compañeros que tiene.

Alexia Rivas responde a las críticas posando en bikini View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) La ex concursante de 'Supervivientes' ha confesado estar harta de que la gente juzgue y hable a las espaldas de los demás y ha confesado que esta fotografía no se hubiese atrevido a subirla hace un tiempo precisamente por este motivo.

Patricia Yurena presume de embarazo View this post on Instagram A post shared by Patricia (@patriciayurena) Patricia Yurena ha compartido un posado de lo más especial posando con su tripita de embarazada, y es que ya está de ocho meses.

La enigmática frase de Chenoa View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha compartido a través de sus redes sociales una frase que no ha pasado desapercibida para nadie. "La vida comienza tantas veces...". Sin duda, una instantánea que ha provocado que surjan diversas especulaciones, ¿tendrá entre manos un nuevo proyecto?

Steisy disfruta de un día muy especial View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) La 'influencer' ha disfrutado de un "pedazo de día" junto a su chico en el parque Warner de Madrid. Sin duda, un gran plan donde ha vuelto a sentirse como una niña.

Daniela Blume, toda una deportista View this post on Instagram A post shared by Daniela Blume (@danielablume) Hasta ella mismo ha llegado a sorprenderse al ver lo que es capaz de hacer sobre una tabla de surf, y es que ha demostrado tener un gran equilibrio.

La sorpresa de Fabio a Violeta Mangriñán View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La joven ha confesado que se quedó completamente impactada al ver cómo su chico aparecía en un restaurante con un gran ramo de flores, y ha confesado que ya solo está esperando que llegue el anill0, ¿habrá boda pronto?

Anabel Pantoja y su nuevo 'topless' en redes View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La colaboradora no ha dudado en dar la bienvenida a sus vacaciones publicando una publicación a través de sus redes sociales donde aparece sin nada de ropa.

Chenoa View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Así, como si la hubieran pillado en un 'robado', ha posado la cantante para sus seguidores. Chenoa presume de cuerpazo con un mini bikini azul con el que ha subido la temperatura a alguno de sus seguidores, como su amiga Geno Machado. "Pues a mí me ha dao más calooooo!", comenta la que fue su compañera de 'OT'.

María Castro View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) ¿Has dormido alguna vez en bañador? María Castro, sí, pero no por capricho, sino por un motivo de peso. "Anoche acabe tan rota, que tropecé en la cama así y no había tiempo que perder... ¡Qué nunca se sabe cuándo va a ser el siguiente despertar! Que con quién niños se acuesta…", ha comentado junto a la imagen.

Katy Perry View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry) Con este modelito puedes pensar que la cantante se está preparando para ir a la luna, pero nada más lejos de la realidad. Está preparándose para algo mucho mejor: visitar una fábrica de chocolate y hacer una guerra de tartas.

Sandra Barneda View this post on Instagram A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) ¿Está poniendo morritos para la foto? No. La verdad es que no. A la presentadora la han pillado con este gesto y ella ha vuelto a su niñez. "Es un gesto que me recuerda a una fotografía que tengo de pequeña con la misma expresión. Si le preguntara a mi madre lo afirmaría: me define ese gesto y me delata.", escribe junto a la imagen.

Torito View this post on Instagram A post shared by Quique Torito (@torito.quique) A Torito no hay reto que se le resista y prueba de ello es el body painting que ha llevado en 'Viva la vida'. "Fantasías que ocurren en fin de semana en @vivalavidatele5 uno mismo termina conociéndose cuando hace alguna locura sana. Felices vacaciones @emmagarciaweb disfruta mucho de este descanso", comenta junto a la imagen.

Miriam Rodríguez View this post on Instagram A post shared by Miriam Rodríguez (@miriamrmusic_) Nos ha costado reconocerla pero con Cepeda todo ha sido más fácil. Sin duda, una de las concursantes de 'OT 2017' que más ha cambiado ha sido Miriam Rodríguez (ahora más rubia y sin rizos). "Lo bonito de cumplir sueños con personas a las que admiras y quieres. Lo bonito de la complicidad, de la verdad... gracias @cepeda por compartir y por la magia. Te quiero y te admiro", comenta junto a las imágenes.

