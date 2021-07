Patricia Yurena presume de embarazo View this post on Instagram A post shared by Patricia (@patriciayurena) Patricia Yurena ha compartido un posado de lo más especial posando con su tripita de embarazada, y es que ya está de ocho meses.

Alexia Rivas responde a las críticas posando en bikini View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) La ex concursante de 'Supervivientes' ha confesado estar harta de que la gente juzgue y hable a las espaldas de los demás y ha confesado que esta fotografía no se hubiese atrevido a subirla hace un tiempo precisamente por este motivo.

Alba Carrillo se va de comida con sus compañeros de trabajo View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La colaboradora ha confesado que se siente muy feliz del gran trabajo que realizan día a día en 'Ya es mediodía', y es que no puede estar más feliz de los compañeros que tiene.

Jano Mecha y su sensual posado View this post on Instagram A post shared by Jano Mecha (@janomecha) Jano Mecha ha compartido una publicación de lo más sensual donde muestra cómo está pasando sus noches de verano en el pueblo.

La advertencia de Khloe Kardashian a su hermana View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian) Khloe Kardashian le ha advertido a Kendal Jenner que va a tener que ir quitándose la corona de reina, ya que su pequeña parece estar quitándole el puesto.

