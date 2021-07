Verónica Romero y su sensual posado en bikini View this post on Instagram A post shared by Veronica Romero - Vero (@veronica_romero_vero) La cantante ha revolucionado las redes sociales con su última publicación presumiendo de cuerpazo en bikini.

Cristina Castaño y su viaje a un lugar paradisíaco View this post on Instagram A post shared by Cristina Castaño (@cristinacastano_oficial) La actriz ha compartido una espectacular fotografía en la que aparece disfrutando de un gran viaje en República Dominicana.

Omar Suárez ya está vacunado View this post on Instagram A post shared by Omar Suárez (@omarsu) El colaborador ha confesado que para él este ha ido un día histórico, y es que por fin ha recibido la vacuna contra el coronavirus.

Omar Sánchez y su enigmática reflexión View this post on Instagram A post shared by Omar Sánchez (@omar_sancheze33) El novio de Anabel Pantoja ha compartido con sus seguidores un misterioso mensaje justo tiempo después de anunciar que no estaría en la gala de 'Supervivientes' por un problema de salud.

Alejandra Rubio disfruta en Marbella View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc) La hija de Terelu Campos ha compartido una fotografía de ella disfrutando en un concierto de 'Starlite' en Marbella.

