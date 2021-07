View this post on Instagram A post shared by samira.jalil (@samira.jalil) Samira Jalil, futura universitaria Ya se sabe que nunca es tarde si la dicha es buena. Y buena prueba de ello es la última noticia que ha anunciado Samira Jalil. La extronista de ‘’MYHYV’ ha compartido a través de sus redes sociales que ha aprobado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. “Ahora en septiembre, EMPIEZO a estudiar lo que quiero. OS Animo, porque mientras los pulmones tengan aire, TODO ES POSIBLE”, indica la joven. ¿Con qué carrera nos sorprenderá?

View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) Jesús Vázquez saca a relucir su vena más divertida El presentador se ha servido de una toalla para hacerse una toga y posar para el objetivo cual senador romano. “La mejor forma de empezar el día es haciendo un poco el tonto”, señala. Y la verdad es que con esa anatomía no podría estar más parecido a una escultura clásica.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero se pone zen La periodista, siempre que tiene ocasión, es aficionada a compartir con su nutrida legión de seguidores bellos textos motivacionales. El último ha sido este mantra escrito por el Dalai Lama en el que se reflexiona sobre la paz interior. “Se llama calma, la disfruto, la respeto y no la quiero soltar…”, concluye el texto. ¿Qué nos querrá decir Carbonero con tan crípticos versos?

View this post on Instagram A post shared by Cayetana Guillén-Cuervo (@cayetanagc) Cayetana Guillén Cuervo declara su amor por su madre Siempre es buen momento para transmitirles a nuestros seres queridos lo mucho que los queremos. Por ello, Cayetana Guillén Cuervo no ha dudado ni un momento en compartir esta preciosa instantánea junto a su madre, la también actriz Gemma Cuervo, de 85 años, para decirle lo mucho que la quiere.

View this post on Instagram A post shared by Mar Flores (@marflores_mar) Mar Flores confía en el mejor de los fotógrafos Pese a su ruptura con Elías Sacal, tras cuatro años de relación, Mar Flores ha encontrado un sustituto mucho más cercano a la hora de encargarle la no tan sencilla tarea de encuadrar la imagen y pulsar el disparador de la cámara de fotos en el momento justo. La modelo, que se encuentra pasando unos días de vacaciones, ha colgado este espectacular posado en la proa de una embarcación al mismo tiempo que explica que la fotografía ha sido tomada por su hijo.

