Instagram Stories Estela Grande presume de novio Tras más de un año después de su ruptura, la modelo acaba de firmar su divorcio con Diego Matamoros. Dispuesta a pasar página y pese a que sea muy discreta con respecto a su vida privada, Grande ha compartido una fotografía junto a su actual novio, el futbolista Juanito Iglesias, con el que está pasando unos días de descanso en las islas Baleares.

TikTok Victoria Federica baila junto a Omar Montes Las redes sociales están revolucionadas después de que Omar Montes compartiera en su cuenta de Tiktok un vídeo en el que aparece junto a Victoria Federica de Marichalar y su novio, el DJ Jorge Bárcenas, bailando uno de sus temas. De hecho, Montes se atreve a guiar a sus compañeros de baile, quienes se muestran muy tímidos y avergonzados. Este encuentro entre bambalinas se produjo gracias a que la hija de la infanta Elena acudió a ver el concierto que el ex de Isa Pantoja ofreció en el Starlite Festival de Marbella.

View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin) Ricky Martin, muy orgulloso del triunfo de Karol G El cantante puertorriqueño se ha mostrado entusiasmado ante el triunfo de Karol G en los Premios Juventud 2021. Y es que la cantante colombiana se llevo 6 de los 12 premios a los que optaba. “Como te dije anoche, feliz por todos tus éxitos”, señala Ricky junto a un vídeo en el que se ve abrazar con gran cariño a Karol.

View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Amor Romeira se marca un bailecito junto a Aurah Ruiz Las dos canarias han protagonizado un divertido vídeo en el que aparecen dándole todo con la canción Dinero, de Trinidad Cardona. Y la verdad que la cosa empieza bien, con las dos más o menos acompasadas, pero acaba desmadrándose y convirtiéndose en un duelo de twerking.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche se come a besos a su Dabiz Muñoz Junto una romántica fotografía en la que aparecen besándose, la colaboradora de ‘Zapeando’ ha lanzado una tierna declaración de amor a su pareja: “Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrarte mucho antes”.

