Rodri y Adara ponen fin a su relación View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) "A veces el amor no es suficiente y, aunque nos rompa, hay que saber irse y dejar ir", con estas tristes palabras Rodri Fuertes ha anunciado que él y Adara han decidido poner punto y final a su historia de amor.

La razón por la que Raquel Bollo dejó 'Sálvame' Instagram La colaboradora ha confesado que llegó a su límite en el programa y que para ella "no todo vale". Además, ha aprovechado para quejarse de que todavía le sigan "dando".

David Hasselhoff cumple 69 años View this post on Instagram A post shared by David Hasselhoff (@davidhasselhoff) El actor ha celebrado su 69 años en Marbella y ha aprovechado para decir que se siente muy bien con esta nueva edad, lo cierto es que sigue estando tan en forma como siempre.

El gran mensaje de amor de Risto Mejide a Laura Escanes View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Risto Mejide ha compartido una divertida fotografía donde aparece su mujer muy sonriente y ha confesado que le encantaría poder hacer que ella siempre estuviese así.

Así intenta Jorge Moreno hacer reír a su chica View this post on Instagram A post shared by Jorge Moreno (@jorge_rmoreno) El novio de Yoli ha intentado hacerle sonreír al ver que su chica estaba pasando por un día muy difícil compartiendo una bonita publicación de los dos, y parece que ha conseguido su objetivo.

